Банк России сообщил о поступивших к нему первых жалобах, связанных с введением электронного варианта полиса ОСАГО, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

Поправки в закон об ОСАГО, согласно которым страховые компании с лицензией на его оформление обязаны на всей территории РФ заключать договоры в электронном виде, вступили в силу с 1 января 2017 года.

Соответственно, эти поправки обязывают страховщиков обеспечивать бесперебойную работу своих сайтов (с перебоями не более получаса в сутки в общей сложности) и оповещать пользователей о плановых технических работах не менее чем за сутки до их начала, причем с указанием точных сроков проведения.

Часть поступивших в Центробанк жалоб, связанных с оформлением электронных договоров на страхование ОСАГО, может касаться именно технических неполадок на сайтах страховых компаний. Какая именно доля приходится на эту причину, в настоящее время выясняют специалисты ЦБ.

Кроме того, жалобы могут быть вызваны тем, что клиенты не до конца понимают специфику процедуры электронного оформления договора ОСАГО.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) признали, что процедура действительно сложная: «Большая часть жалоб касается сложности заполнения большого числа полей». Раньше, при обращении в офис страховщика, клиент получал от сотрудников помощь при заполнении бланков, а на сайте страховой компании он вынужден заполнять все сам.

Между тем, по данным РСА, за первые восемь дней нового года россияне заключили со страховыми компаниями 16978 договоров ОСАГО в электронном виде.

http://polit.ru/news/2017/01/10/osago/

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