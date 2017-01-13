ОТПЕВАНИЕ В СУББОТУ, 14 января, в 12 00

По профессии учитель русского языка и литературы средней школы. 11 лет преподавал в сельской школе, работал председателем сельсовета, инструктором идеологического отдела райкома КПСС, был лектором-международником. Но самую большую часть своей жизни отдал любимой работе журналиста. 23 года трудился собственным корреспондентом областной газеты «Земля нижегородская» по южному региону области. Публиковался в региональных, областных и федеральных печатных СМИ. Член Союза журналистов России. Автор статей на сайте Лукояновского благочиния с 2014 года.

Кредо бытия: «В жизни надо заниматься тем, что тебе больше всего нравится и дается легко. Но делать это надо изо всех сил».

Фото Елены Железновой

http://lukblag.ru/avtory-publikacij-na-sajte-blagochiniya/aleksandr-alekseevich-krylov/

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