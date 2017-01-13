РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Арзамасу информирует о скидках

По решению Правительства Российской федерации, с целью популяризации получения государственных услуг в электронном виде, с начала 2017 года в Налоговый кодекс внесены поправки касающиеся оплаты госпошлины. Теперь органы исполнительной власти получили право снижать платежи на 30% для заявителей, обратившихся за получением государственных услуг в электронном виде через Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Так, к примеру, чтобы зарегистрировать автомашину в ГИБДД и получить государственные номерные знаки необходимо оплатить госпошлину в размере 2 850 рублей, а для тех, кто обратился за получением данной госулуги в электронном виде данная сумма составит около 2000 рублей, или за перерегистрацию транспортного — около 600 рублей.

Кроме всего прочего пользователи данным видом услуг в значительной степени экономят свое время.

Так для того чтобы зарегистрировать автомашину или получить водительское удостоверение не обязательно занимать очередь и длительное время ожидать. Необходимо всего лишь с домашнего или рабочего компьютера с помощью сети ИНТЕРНЕТ зарегистрироваться па портале госуслуг (www.gosuslugi/ru), подать заявку, выбрать удобные для Вас день и час, прийти в назначенное время и получить госуслугу. Гражданам, подавшим заявление в электронном виде, при получении госуслуги обеспечивается приоритетный порядок очного приема.

Например, Вам необходимо получить либо обменять водительское удостоверение. Рассмотрим 2 варианта обращения в РЭО ГИБДД: 1 вариант — «привычный» для граждан и 2- вариант в электронном виде через портал «ГОСУСЛУГИ»:

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