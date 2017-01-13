Продаю:

— Дом с.Красное, 40 кв.метров, газ,вода, надворные постройки,земли 10 соток, подьезд асфальт,Ц.850 тыс.руб. можно под мат/капитал+доплата т.8-920-014-98-22.

— Дом с.Красное,бревенчатый,35 кв.метров,12 соток земли,вода в доме,газ рядом,есть баня.Ц.570 тыс.руб.т.9-952-784-54-31.

Дом с. Морозовка, площадь 40 кв.метров, вода в доме, новая баня, земли 12 соток,3 комнаты +кухня, паровое отопление, газ рядом. т. 8-920-014-98-22.

Дом с. Зямятино, бревенчатый пятистенный,пластиковые окна 2 больших комнаты,летняя большая веранда, газ,вода,канализация,30 соток земли ,надворные постройки, баня, хороший подьезд к дому.т.-952-784-54-31.

Дом с. Белозерье бревенчатый, на фундаменте, пластиковые окна, новая баня, печное отопление, надворные постройки, рядом лес озеро, земли 10 соток.Ц.300 тыс.рублей т.8-952-784-54-31.

— Дом с.Кирилловка, бревенчатый, газ, вода в доме, надворные постройки, баня, земля, подьезд к дому асфальт.т.8-920-014-98-22.

Дом с.Красное, бревенчатый , газ, вода,канализация, 2 комнаты +кухня, пластиковые окна,надворные постройки, земли 8 соток, подьезд к дому хороший, документы готовы к продаже.Ц.1 мл..рублей.т.8-952-784-54-31.

— часть дома ул. 1 Мая, 60 кв.метров, агв ,есть сарай, земля 800 тыс.руб.т.8-901-801-62-43.

— часть дома,шлакоблочный,ул.Горького,газ в доме,вода и канализация рядом,3 сотки земли.Ц.1050 тыс.руб.т.8-920-014-98-22.

— часть дома, ул.Володарского, 100 кв.метров все удобства, земли 12 соток, отдельный вход, Рассмотрю вариант обмена.Ц.2100 тыс.руб.т.8-920-014-98-22.

-Дом, с. Красное, на фундаменте, газ вода,канализация, 25 соток земли, гараж на 2 машины,баня,, Ц1050. тыс.руб. т.8-952-784-54-31.

-3-ком.кв-ра, пос.Высокая гора,70 кв.метров, комнаты изолированы, состояние жилое, на первом этаже, есть подвал, земля, рассмотрим вариант обмена. т.8-987-758-27-97.

— 3 ком. кв-ра ул.Калинина,3/3 этаж, кирпич, 47 кв.метров состояние хорошее.т.8-920-014-98-22.

— 3 ком.кв-ра 12 микрорайон,2 этаж состояние хорошее,пластиковые окна, комнаты изолированы,пл.64 кв.метров.т.8-987-758-27-97.

2х кв-ра 11 мик-он 56 кв.метров,1/5 панель,комнаты на разные стороны, ремонт.т.8-920-014-98-22.

— 2 ком. квартира с.Ореховец, Дивеевский район,2 этаж,43 кв.метров, комнаты изолированы, и/отопление, в/удобства, 20 км от Арзамаса.Ц.550тыс.руб. т. 8-987-758-27-97.

2-х кв-ра.,с.Дивеево 43 кв.метров,1/2 кирпич,все удобства,и/отопление,пластиковые окна.Ц.1 550 тыс.руб.т.8-952-784-54-31.

-1-я комнатная квартира новострой на ул.Шер, в квартире никто не живет, 5 этаж, без ремонта. Ц. 1800 тыс.руб.рублей., т.8-952-784-54-31.

2-я квар-ра, ул.Парковая, 45 кв.метров,комнаты изолированы,санузел раздельный, 5 этаж, Ц.1550 тыс.руб. или обмен на 1-ю квартиру .т.8-987-758-27-97.

— 1-я квартира,11 микрорайон, 1 этаж, панель ,состояние хорошее,балкон застеклен пластик.т.8-920-014-98-22.

2 ком. кв-ра ул.Красноармейская, 1 этаж кирпич,30 кв.метров, газ, вода, ц/кан-я, земля, есть место для пристроя. т.8-920-014-98-22.

2 ком. кв-ра ул.Кирова, комнаты изолированы, кухня, прихожая, состояние хорошее, газ, АГВ, вода, м/кан-я, есть сарай, подвал, земля.Ц.1050тыс.руб.т.8-987-758-27-97.

— комната в общежитие ул.Парковая,18 кв.метров, состояние жилое.Ц.750 тыс.руб.т.8-920-047-58-51.

Производственное помещение ул.Казанская дом 4, 180 кв.метров, центральное отопление, электричество 380V. Ц.1900 тыс.руб.т.8-920-014-98-22.

-Участок земельный, под ИЖС, с. Кичанзино, 18,5 соток , Ц.300 000 тыс.руб.т. 8-920-014-98-22.

— Земельный участок с.Красное, в центре, 10 соток земли, газ и вода рядом. Ц.500 тыс. руб. т.8-920-014-98-22.

Земельный участок ул.К.Маркса,5 соток земли,т.8-920-014-98-22.

— земельный участок с.Чуварлейка,Березовка,Кирилловка.т.8-920-047-58-51.

Земельный участок м-он Сосновый 11 соток.Ц.1200 тыс.руб.т.8-920-014-98-22.

-гараж ГСПК-35,кирпич, оштукатурен, находится пр.Ленина 101г. Ц.350 тыс. руб.т.8-952-784-54-31.

— сельхозтехнику : опрыскиватель ОПВ-2000-01, прицеп тракторный для МТЗ.т. 8-920-014-98-22.

КУПЛЮ:

-Домик в деревне (наличные, если нужно оформлю документы) т. -8-920-047-58-51

— любое жилье срочно (наличные) т.8-908-162-54-54.

— куплю квартиру от собственника т. 8-920-014-98-22.

-земельный участок срочно.8-901-801-62-43.

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