( Окончание, начало предыдущем номере)

Напомню, в предыдущей части публикации речь шла о неожиданно позднем визите ретивых полицейских, после того как на газовой заправке что за околицей Выездновской слободы по ходу было сделано несколько фотографий газовой заправки на которой по сути не было в наличии ни одного положенного документа…Итак, дело было вечером, делать было нечего. Стражники на пороге и предлагают мне «пройтиться, туда где мельница вертится». Знаем мы эту мельницу…

Припомнив время «малиновых пиджаков и ментовского беспредела» я открыто высказал стражникам мысль о том, что после такого их неожиданного визита, следом могут нагрянуть некие криминальные авторитеты или мелкая уголовная шпана.

Действительно, на каком таком основании человека угрозами пытались заставить ехать поздним вечером с неизвестными сотрудниками полиции в отдел и давать показания, при том, что моя личность ими установлена, от органов предварительного следствия я скрываться не собирался, если возникнут основания для привлечения меня к ответственности, то найти меня труда не составит. Мой приятель несколько лет был депутатом Земского собрания Арзамасского района, затем был избран в городскую Думу, его хорошо знают в округе, в том числе и в полицейской управе, и если уж была срочная необходимость, то можно было просто позвонить ему и выяснить на кой ляд ему или его пассажиру потребовались виды самой провинциальной заправки. Делать из мухи слона совсем не полицейская задача.

Но дело, как я предполагаю, совершенно в другом.

На несколько лет автор этих строк что называется, удалился «в деревню, в глушь, в Саратов» не в буквальном смысле, но местом моего нынешнего вынужденного обитания, является та ещё «окуровщина» в обличье Первомайска. Надеюсь, что кое-кто в Арзамасе и припомнит иной раз мои былые публикации в независимых газетах и сетевых изданиях, не банальные подходы к проведению митингов, всевозможных пикетов на глазах у «жирных арзамасских гусей», полезные для местных прохвостов весёлые «бенефисы» на выборах, моё тесное сотрудничество с депутатами ГосДумы и ЗакСобрания, ну, и что уж греха таить, некоторые усилия по удалению от власти разного рода проходимцев, некоторые громкие уголовные дела с моим участием, обращения в квалификационную коллегию судей, ну и всякие прочие непривычные для смиренного обывателя причуды.

Более-менее разбираюсь, как мне мнится, и в некоторых особенностях нашей общественной и политической жизни, для того, чтобы не совершать опрометчивых поступков, не делать скандальных заявлений и, упаси Бог, не порочить зазря наших замечательных стражей порядка.

Однако, как я предполагаю, в этом конкретном случае, невольно закралась в голову крамольная мысль о вульгарном крышевании нашими «доблестными Аниськиными», не вполне законного газового бизнеса, что ,возможно, и объясняет такую невероятную бдительность и прыть отдельных сотрудников. Мы все помним, что «Газпром-национальное достояние», хотя не всем понятно, откуда же у Миллера и иже с ним, такое гигантское состояние.

А если, к примеру, наши местные «газовые короли» тоже не отстают, то для покровителей капуста на их грядках может быть не в пример слаще рутинных бумажных протоколов по реально нераскрытым делишкам, коих по району немало.

При том, что по сообщениям центральной прессы и просочившейся в интернет информации, немало порочного было вскрыто сотрудниками центрального шестого отдела УСБ ФСБ РФ в деятельности самых различных уровней правоохранительной системы, как в Москве, Нижегородской области, так в Арзамасе и в Арзамасском районе.Так что мои предположения могли оказаться не лишёнными оснований.

Взять хотя бы министерскую проверку, которую накануне нового года три недели проводил в нижегородском главке МВД начальник министерского управления генерал Соболь со-товарищи. Паника и растерянность среди областных ментов царила нешуточная. Народу не верилось, неужто и до наших понизовских «авгиевых конюшен» добрались. Судя по результатам проверки многим теперь головы не сносить. Сам шанцевский «собинный» московский друг схлопотал жирный «неуд» и метался по московским кабинетам в поисках нового тёплого местечка.

А уж на месте арзамасских районных полицейских я бы основательно задумался, на тех ли «королей» они ставку сделали. Колода то краплёная, да и карты меченые. Так что вместо благодатной «капусты» не получить бы обглоданной кочерыжкой по ретивой башке.

Короче говоря, пришлось обратиться в Арзамасскую городскую прокуратуру. Конечно, по предыдущему опыту общения я на прокурорских особо не рассчитывал, да так оно и вышло. Лекции по уголовному праву и толкование уголовно-процессуальных законов это точно «не центральная фишка» для газетной полосы.

Не стану пересказывать содержание моих обращений. Для большинства читателей газеты не столь уж интересны сутяжные заморочки. Потому –ближе к делу. Уж поверьте на слово, не было у полисменов ни поводов, ни оснований волочить меня в участок или грозить ОМОНом. На то и пожаловался прокурору.

И заодно попросил проверить, что за чудеса, о коих поведано было читателям в прошлой публикации, происходят на окрестных заправках

Спустя неделю пришёл ответ заместителя Арзамасского городского прокурора советника юстиции Трухановой Е.А. в котором мне разъяснили, что поскольку я отказался давать объяснения по поводу фотосъёмки взрывоопасного объекта АГЗС и подписывать что-либо, то мне вручили повестку, а нарушений Закона «О полиции» сотрудниками ОМВД России по Арзамаскому району не допущено, оснований для проведения проверки не имеется, и мер для прокурорского реагирования не усматривается. Ну и ну. Вот так «око государево»!

Короче говоря, живи и бойся, и жди следующих визитов и вызовов в полицию, всякий раз как заедешь на заправку и не приведи Бог что-нибудь там сфотографируешь. Похоже, придётся позвать прокурора Труханову в суд, вместе с полисменами, чтобы не наводили тень на плетень, а занимались прямыми своими должностными обязанностями- наведением порядка и соблюдением законов, которые в Арзамасе не для всех писаны. К примеру, Указы Президента.В одном из них, от 17.01.1997 N 13, изданном ещё Борисом Ельциным прямо было постановлено:

Исходя из того, что право на информацию является одним из фундаментальных прав человека;

стремясь к расширению реальных возможностей граждан и их объединений активно участвовать в управлении государственными и общественными делами, содействовать развитию местного самоуправления;

в целях обеспечения свободы получения гражданами информации о деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти;

основываясь на пункте 4 статьи 29 и пункте 2 статьи 80 Конституции Российской Федерации, постановляю:

Деятельность государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц осуществляется на принципах информационной открытости, что выражается:

в доступности для граждан информации, представляющей общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан;

в систематическом информировании граждан о предполагаемых или принятых решениях;

в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов граждан.

Уже и новый Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» издан, да только ветхозаветный арзамасский тарантас и ныне там, где принято было «пужать и не пущать» Традиции, судари мои, что с ними поделаешь!

Много чего можно сказать по этому поводу. Интернет переполнен возмущёнными вопросами, что за «секреты Полишинеля» скрываются за бессмысленными запретами снимать на железнодорожных вокзалах, в магазинах и торговых центрах и других «стратегических объектах», включая автозаправочные станции, при том, что ничего кроме вульгарного воровства, разбодяживанияи диких цен там не наблюдается.

Кстати, а как там поживают якунинские шубы в секретном хранилище и «ничтожные» 200 –процентные надбавки на мясо от Кобаладзе на «Перекрёстках» всей страны? И откуда взялись у полицейского полковника миллиардные заначки, затыренные по квартирам…Ответа нет, молчит природа…

Если взглянуть сколько фотографий всевозможных газо и бензо заправок на российских дорогах выложено в Интернет, то не следует ли ожидать массовых облав, репрессий и полицейского произвола в отношении не в меру любопытных и активных пользователей Сети, доморощенных фотографов и«похитителей велосипедов» Это я старый итальянский фильм припомнил, вместе с незабвенным комиссаром Катанья. Где ты наша наивная и обаятельная «королева бензоколонки» ?С секретами более-менее всё ясно, а вот какие скелеты скрыты в этом «газовом шкафу» мы,пожалуй, скоро узнаем. Первый звоночек уже прозвенел. Следите за публикациями. И не вздумайте на вокзалах и мостах петь хором старые партизанские песни. Идите-ка все лесом и сидите тихо по своим землянкам, пока менты не замели.

Долго ждать не пришлось. В части безобразий на газовой заправке прокуратура оказалась на уровне. Что же по поводу описанных мной нарушений установил Роспотребнадзор? Письмо нашлось на днях.А вот, извольте взглянуть, выдержка из ответа прилагается. В ней, правда, не хватает самой малости-указания на то, что в этом придорожном заведении должна обязательно присутствовать прошнурованная и скреплённая печатью книга проверок. Или безопасность граждан-потребителей на подобных объектах уже никого не касается? И в этой связи закономерный вопрос к быстрым на ногу Платонам в погонах-вы чьи интересы защищаете? Или до вас не доходит, что крышевание очень «левой» заправки дело не совсем правое ? Мы с вами не раз ещё на этот счёт потолкуем, вместе с вашими коллегами из УСБ.

А пока читаем один документ.

Вот что ответил автору этих строк начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Николай Троицкий.

«В отношении индивидуального предпринимателя Долгова Виктора Александровича осуществляющего предпринимательскую деятельность но адресу: Нижегородская область, АГЗС №1 р.п. Выездное вдоль дороги выезд на Ардатов и юридического лица

ООО «Петролеум Плюс 33» осуществляющего деятельность по адресу: Нижегородская область, р.п. Выездное выезд в сторону Дивеево (правая сторона) были проведены внеплановые выездные проверки. В ходе проверки индивидуального предпринимателя Долгова Виктора Александровича было установлено, что отсутствовала информация для потребителей в

удобном для обозрения месте о государственной регистрации индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего его органа, о виде деятельности индивидуального предпринимателя, номере лицензии и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или) свидетельства, и информации об органе, выдавшем указанные лицензию и (или)

свидетельства, а так же отсутствовала книга отзывов и предложений и Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1.В связи с чем, индивидуальный предприниматель Долгов В.А. привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ и выдано представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.»

На сей раз комментировать этот ответ из ведомства господина Троицкого не будем а обратимся к практике. Вот лишь олдна картинка.

Два факта нарушения закона выявила прокурорская проверка автогазозаправочной станции на улице Ворошилова, 45а.Во-первых, АГЗС не была зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов.

Во-вторых, владельцем заправки не соблюдались нормы и правила пожарной безопасности.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 и 15 тыс. рублей.

Владимир Казаков.

Следите за дальнейшим развитием событий

На снимке: упаси Господь от такого у нас…

Похожие Записи

Об авторе: alex

« Ростуризм включил Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской области в список лучших мест для купания на Крещение Иван Шаев подал рапорт об уходе с поста начальника ГУ МВД России по Нижегородской области »