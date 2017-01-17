Ростуризм включил Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской области в список лучших мест для купания на Крещение.

Как сообщается на сайте Федерального агентства по туризму, специалисты ведомства составили список самых интересных локаций для купания в проруби на Крещение Господне по всей России.

В частности, Нижегородскую область в рейтинге представляет Серафимо-Дивеевского монастыря. После праздничного богослужение и крестного хода здесь можно будет погрузиться в одну из купелей местных святых источников.

«Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской области – место особого магнетизма. Вокруг монастыря тянется уникальная святыня православной церкви – канавка, по которой, как гласит предание, прошла Пресвятая Богородица», — говорится в сообщении на сайте. Также авторы рейтинга напоминают, что «Преподобный Серафим Саровский — основатель монастыря, — говорил: «Счастлив всяк, кто пробудет у Убогого Серафима в Дивеево, ибо Матерь Божья каждые сутки посещает Дивеево».

Кроме того, в подборке: прорубь с видом на памятник ЮНЕСКО – Ферапонтов монастырь в Вологодской области, погружение в ледяные воды Байкала, горячий источник Омской области, святые места Подмосковья и Тульской области, а также подземные озёра в Кунгурской ледяной пещере.

Напомним, более 70 купален будет подготовлено в Нижегородской области в 2017 году к Крещению. Семь из них в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА.

Крещение Господне – христианский праздник, который отмечается в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. По современному календарю Крещение приходится на 19 января. В ночь на Крещение принято освещать воду в церкви. Верующие купаются в проруби, вырубленной в виде креста (иордани).

ОКСАНА КОЛОТУШКИНА

http://www.nta-nn.ru/news/society/2016/news_561157/

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