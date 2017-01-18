Нижний Новгород. 17 января. НТА-Приволжье – Иван Шаев подал рапорт об уходе с поста начальника ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» источник в руководстве ГУ МВД России по региону, Иван Шаев уже подал заявление о сложении полномочий.

Собеседник «НТА-Приволжье» затруднился ответить на вопрос, связана ли отставка Шаева с проводимой ранее – в декабре 2016 года – комиссией МВД, которая якобы поставила «неуд» работе ГУ МВД России по Нижегородской области. По его словам, официальные результаты проверки не объявлены, «поэтому и выводы делать преждевременно».

В ГУ МВД России по региону агентству сообщили, что в настоящее время Иван Шаев находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности.

Напомним, что он был назначен начальником ГУ МВД РФ по Нижегородской области указом президента 6 мая 2011 года.

СПРАВКА.

Генерал-лейтенант полиции Иван Михайлович Шаев родился 27 февраля 1959 года в с. Ермаковка Тарского района Омской области.

В органах внутренних дел с 1979 года. Образование высшее, в 1997 году окончил Академию МВД России по специальности «правоведение».

Он награждён государственными и ведомственными наградами, среди которых: Орден Почёта, медаль «За отвагу», медаль «За боевое содружество», медаль «За доблесть в службе», медаль «За заслуги в управленческой деятельности», серебряная медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы» и др.

17.01.2017 — 22:50

http://www.nta-nn.ru/news/politics/2016/news_561189/

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