В Русской православной церкви (РПЦ) разработали проект документа, в котором разъясняется, какие мирские профессии совместимы со священством. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Согласно тексту документа, священникам предлагается запретить участвовать в управлении бизнесом. При этом клирики смогут владеть «на правах собственности тем или иным видом непредосудительного бизнеса», если дело передано в доверительное управление. «Каноны осуждают не само предпринимательство как таковое, а совмещение этого рода занятий с духовным служением клирика в ущерб последнему», — пояснили в РПЦ.

Авторы документа также подчеркивают, что частный бизнес необходимо отличать от хозяйственной деятельности РПЦ. «В этом случае речь не идет о прямом участии клириков в предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли ради личного обогащения, а о приумножении приходского или монастырского имущества для общей пользы всей церкви», — говорится в документе.

Кроме того, РПЦ считает недопустимой для священников военную и любую другую службу, которая требует ношения оружия, а также государственную службу. Священники также не должны быть врачами, актерами, танцорами, профессиональными спортсменами, работниками казино и баров. Проект документа о допустимых и недопустимых профессиях для священников направлен в епархии РПЦ для получения отзывов.

http://polit.ru/news/2017/01/17/priest_business/

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