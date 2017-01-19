Топ-менеджеры «Почты России» после дела Дмитрия Страшнова массово увольняются, а рядовые сотрудники оскорбляют клиентов

Ситуация с многострадальной «Почтой России» вновь обостряется. Косвенным признаком того, что в ведомстве не все в порядке, можно считать одновременное увольнение сразу нескольких заместителей главы предприятия Дмитрия Страшнова. Топ-менеджеры ушли по собственному желанию, объяснив это в том числе личным причинам, но громкое дело их руководителя дает основания предположить иные мотивы. Тем временем в СМИ появляются порой душераздирающие истории о сотрудниках «Почты России». И складывается ощущение, что накал страстей в ФГУП достигает апогея. На счет «три» увольняемся В январе стало известно, что сразу трое руководителей «Почты России» покинули место работы. Речь идет о Родионе Шишкове, Сергее Тимошине и Татьяне Рябовой. Они отвечали, соответственно, за развитие госуслуг, операционное управлению и работу с кадрами. Все уволились по собственному желанию. Кто-то объяснил личными мотивами, кто-то признался, что сделал на этой службе все, что планировал. Вообще-то увольнение сразу трех высокопоставленных сотрудников для крупной компании – нонсенс. Хотя, чего, конечно, в жизни не бывает. Но вот ушли они в очень горячее для госпредприятия время. Еще свежа история руководителя ФГУП Дмитрия Страшнова, к которому в конце прошлого года предъявила претензии прокуратура. Вкратце, дело было в следующем: по мнению надзорного ведомства, Страшнов не имел право на годовой бонус в 95 миллионов рублей. Прокуроры потребовали возбудить против топ-менеджера уголовное дело. История прогремела на всю страну, что неудивительно: рядовые сотрудники живут на нищенскую зарплату в 8-10 тысяч рублей, а руководитель получает премию, которая примерно в тысячу раз больше годового жалованья обычного работника «Почты России». Однако вскоре появилось ощущение, что дело Дмитрия Страшного постепенно спускают на тормозах. Ему уже «светит» не «уголовка», а «административка». Да и вернуть бонус с него не требуют. Когда в кадрах порядка нет О чем может свидетельствовать массовое увольнение топ-менеджеров? Напрашивается три варианта. В первую очередь, конечно, не будем исключать, что так совпало, и руководители действительно покинули свои посты по собственному желанию. Второе предположение: увольнения могут быть связаны с делом о гигантском бонусе, и руководители «ушли по-тихому». Наконец, третья версия: провинившийся Дмитрий Страшнов решил начать чистку в рядах руководителей вверенного ему предприятия, дабы предстать в глазах руководства и компетентных органов «борцом с коррупцией». Как бы то ни было, появилось еще одно забавное в свете вышеупомянутых обстоятельств сообщение. Оператор связи решил разобраться с очередями в московских отделениях, и нашел для этого неожиданный способ. Что делает обычное предприятие, сталкиваясь с повышенным спросом со стороны клиентов? Логика подсказывает единственно верное решение: нанять больше сотрудников. «Почта России», в общем-то, действует в таком же ключе. Вот только нанимает не рядовых работников, которые будут обслуживать посетителей в отделениях, а усиливает управленческий персонал. Одного из заместителей гендиректора назначили управлять столичным регионом, а его предшественник стал советником нового руководителя, которому на новом фронте без ценных советов явно будет не обойтись. «Почта России» не конкретизирует, во сколько ей обойдутся расходы на эти решения. Хочется лишь надеяться, что назначения помогут ФГУП решить проблему кадрового голода и разобраться с очередями. Надежда, она ведь живет очень долго…

Скандал на скандале сидит и скандалом погоняет «Почта России» и раньше-то не вылезала из скандалов. Но сейчас ощущение такое, что они скоро накроют предприятие, как волна во время цунами. Некрасивые истории всплывают в СМИ одна за другой. Например, в Санкт-Петербурге жители пожаловались, что не могут получить сотни посылок. Большинство отправлений поступили в петербургский сортировочный центр, покинули его и исчезли в неизвестном направлении. Журналисты выяснили, что перед Новым годом в этом центре сократили множество сортировщиков, и обрабатывать посылки просто некому. Кроме того, в сети появились массовые жалобы на то, что «Почта России» перестала высылать уведомления о посылках. Где-то это оправдывают элементарным отсутствием почтальона. А где-то сотрудники предприятия, видимо, отчаявшись, начали отсылать уведомления, сделанные собственноручно. На обычном листке бумаги, шариковой ручкой. Вообще, рядовых почтальонов, конечно, жалко. Поэтому можно даже отнестись со снисхождением к еще одной резонансной истории. Как-то жительница Белгорода опубликовала в соцсети пост с жалобой на сотрудников своего отделения. Вскоре она в личных сообщениях получила ответ. Точнее, множество ответов в виде аудиофайлов. Кто-то упрекнул женщину за то, что она позволила себе критику в адрес «Почты России». Выражения весьма «изысканные», вот, например: «Если ты безработная, сидишь дома и дрокаешь писю, то там люди работают с 8 и до 17!». Позже выяснилось, что за предприятие заступилась, якобы, дочь сотрудницы отделения. Методы, конечно, неприемлемые, спору нет. Но ведь девушка хотела показать, что почтальонам живется сейчас очень тяжело. Момент истины Всю эту ситуацию можно сравнить с варкой супа. Вода закипает, повар бросает ингредиенты. И самое важное – вовремя выключить плиту. От этого зависит результат: либо удобоваримое блюдо, либо переваренная бурда и загаженная конфорка. Так и здесь. Возможно, что содержимое кастрюли под названием «Почта Россия» скоро достигнет такой точки кипения, что остановить процесс будет сложно. Чувствуется, что сотрудники предприятия доведены до предела. И катализатором, естественно, стала информация о гигантском бонусе Дмитрия Страшнова и особенно то, что топ-менеджер оказался в стане тех, кого не трогают. Возможно, именно сейчас руководству «Почты России» или тем, кто «руководит руководством», то есть Минкомсвязи — пора сделать решительные шаги. Выбор широкий: принести извинения, вернуть премию, а лучше всего – повысить зарплаты обычным почтальонам и решить кадровую проблему. Это все сложно. Но важно сделать хотя бы первые шаги. А иначе будет вернее сравнивать ФГУП не с кастрюлей, а с кораблем. Ведь ни для кого не секрет, что происходит с судном, когда его начинают покидать обитатели.

Антон Волин

Источник: https://versia.ru/top-menedzhery-pochty-rossii-posle-dela-dmitriya-strashnova-massovo-uvolnyayutsya-a-ryadovye-sotrudniki-oskorblyayut-klientov

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