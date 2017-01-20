Власти замалчивают истинные причины крушения российского Ту-154 в Черном море? Эту версию высказала российская «Экспресс-газета».

Еще в декабре 2016 года к российской прессе попала информация, переданная европейским спутником Sentinel-1B, который пролетал над Черным морем 25 декабря — в день крушения военного самолета Ту-154, который направлялся в Сирию с дозаправкой в Адлере.

По версии «Эксперсс-газеты», из данных спутника следует, что военный лайнер был сбит в результате воздействия извне некими миниатюрными взрывными устройствами, которые как магнит были прикреплены к лайнеру в аэропорту.

Серия внешних мини-взрывов объясняет тот факт, что обломки самолета были разбросаны на расстояние нескольких километров друг от друга.

Эти взрывные устройства якобы сорвали с самолета стабилизатор, гондолу с шасси, а также закрылок, который попал в двигатель и сломал турбину.

По мнению издания, именно эта серия мини-взрывов моментально вывела Ту-154 из строя. Пилоты не могли ничего сделать, и самолет неизбежно рухнул в Черное море.

Весь полет Ту-154 занял 70 секунд. Лайнер не смог подняться выше 250 метров.

Если версия о диверсии действительно верна, дело за малым — найти предполагаемых диверсантов, которые подготовили взрывы.

При этом в настоящий момент крупные российские СМИ и официальные ведомства не подтверждают информацию, изложенную в «Экспресс-газете». Никаких реальных документальных свидетельств описанной версии не представлено.

25 декабря потерпел крушение военный самолет Ту-154, который вез основной состав ансамбля Минобороны РФ имени Александрова и журналистов ведущих телеканалов в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом.

Что говорят власти

29 декабря правительственная комиссия завершила активную фазу поисков обломков самолета и останков погибших. Как сообщили официальные власти, данные «черных ящиков» говорят о том, что взрыва на борту российского лайнера не было.

Минобороны подчеркивает, что прямо перед падением на борту Ту-154 отказала техника, и пилоты успели сообщить об этом. А именно — пилоты жаловались на закрылки. Однако сам по себе отказ закрылков не мог привести к падению самолета.

Есть версия, что пилоты могли слишком сильно потянуть штурвал на себя, что привело к сваливанию и падению в море. Как рассказал источник ТАСС, перед катастрофой нос лайнера был сильно задран вверх, а потом самолет опрокинулся влево и упал в воду.

Полный анализ двух «черных ящиков» и эксплуатационного самописца завершится в январе 2017 года. Тогда, надеемся, российские власти внесут ясность в расследование катастрофы над Черным морем.

Влад Красов

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