Еще 17 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся в Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог региона Александр Обора на заседании правительства во вторник, 24 января.

«Очевидно, что система приносит большую пользу там, где раньше происходило большое количество ДТП, после установки комплексов аварийность резко снижается, либо совсем исчезает. Можно долго обсуждать эффективность системы „Безопасный город“ по различным показателям, но человеческая жизнь бесценна. Если мы постоянно будем развивать эту систему и получать такой же эффект, как сейчас — это самое правильное вложение средств», — подчеркнул глава региона Валерий Шанцев.

Отметим, по итогам 2016 года по отношению к результатам 2015 года тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий в Нижегородской области снизилась на 8%, на 14,4% уменьшилось количество ДТП со смертельным исходом, также на 14% снизилось количество аварий из-за несоблюдения скоростного режима, а погибших в таких авариях людей стало меньше на 27,3%.

По словам Александра Оборы, на сегодняшний день в Нижегородской области установлено 208 стационарных комплексов фиксации нарушений. Из 208 стационарных комплексов: 183 — направлены на фиксацию нарушения скоростного режима, 20 — на фиксацию правил проезда перекрестков и 5 комплексов установлено на постах ДПС. На территории города Нижнего Новгорода установлено 118 комплексов. Таким образом, всего в регионе будут функционировать 225 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Учитывая статистику 4 комплексов «Паркон» и 60 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений, автоматизированными системами было выявлено более 2,7 млн нарушений ПДД на общую сумму почти 1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что около 600 камер видеонаблюдения планируется установить в Сарове в рамках программы «Безопасный город».

Корр. Александр Бут, http://www.vremyan.ru/news/ecshe_17_kompleksov_fotovideofiksacii_narushenij_pdd_pojavjatsja_v_nizhegorodskoj_oblasti.html

От РЕДАКТОРА АВ-А будут ли комплексы для контроля состояния дорог?

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