На базе ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» 21 января состоялось открытие ресурсного центра. Это уже третий ресурсный центр города, в создание которого значительный вклад внес Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина, тем самым поэтапно реализуя программу подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для различных отраслей промышленности.

Новый ресурсный центр предназначендля подготовки специалистов для ЖКХ и топливно-энергетического комплекса не только для Арзамаса, но и региона в целом. Этот ресурсный центр стал третьим в Арзамасе (после уже функционирующих — на базе Арзамасского коммерческо-технического техникума и Арзамасского приборостроительного колледжа им. П.И. Пландина).На открытии присутствовали губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, представители областного правительства, администрацииАрзамаса, депутаты гордумы, руководители промышленных предприятий города.

— Это важное событие для всей нашей области, потому что тем самым мы продолжаем работу по инновационному развитию реального сектора экономики, сферы обслуживания населения, — отметил на открытии Ресурсного центра губернатор. — Мы должны и обязаны готовить рабочих нового поколения, способных работать на современном оборудовании, в новых условиях, обеспечивать высокий уровень производительности труда. Только так можно повысить эффективность производства. Создание ресурсных центров – это важная государственная политика. Президент в ежегодном послании Федеральному Собранию сказал, что мы сегодня должны готовить рабочих и инженеров нового поколения, способных решать задачи на самом современном уровне, а это значит, что вся система среднего профессионального образования должна модернизироваться.

Директор ГБПОУ «АТСП» Олег Бабушкин провел для почетных гостей экскурсию по аудиториям и лабораториям, которые оснащены современным оборудованием (лаборатории санитарно-техническая, теплотехники и измерительной техники; мастерские сварочная и по изготовлению и ремонту пластиковых окон; кабинет информационных технологий в ЖКХ; три кабинета теоретического обучения).

За вклад в создание ресурсного центра Благодарственными письмами регионального министерства образованияотмечены руководители предприятий и организаций, в частности генеральный директор АО «АПЗ», президент Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие», председатель комитета по экономике и промышленности Заксобрания Нижегородской области Олег Лавричев.

— Это большое внимание к нам – промышленникам, городскому хозяйству, — отметил Олег Вениаминович.– Все ресурсные центры привязаны к конкретным производственным площадкам.Я очень рад, что нам вместе удалось привлечь внимание к образовательным учреждениям Арзамаса. И в этих стенах теперь будут готовить специалистов, способных сразу вливаться в решение задач. Хочется порадоваться за ребят, которые смогут учиться на современном оборудовании, в новых лабораториях. Это очень важно, так как престиж профессии начинается с учебного заведения.Надеюсь, что теперь на учебные места этого центра будет конкурс.А мы, промышленники, и дальше будем прилагать усилия, чтобы центр совершенствовался.

Финансировали открытие ресурсного центрарегиональное правительство (8,3 млн рублей), а также предприятия, организации Нижегородской области (около 9 млн рублей), которые нуждаются в специалистах данного профиля.

Пресс-служба АПЗ.

Похожие Записи

Об авторе: alex

« Сенсационные данные: Ту-154 взорвали извне? Олег Лавричев: «В закон о гособоронзаказе нужно внести конструктивные изменения» »