Начальник УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области, полковник внутренней службы Сергей Николаевич Бывалов представил личному составу Отдела МВД России по городу Арзамасу нового начальника — подполковника полиции Игоря Вячеславовича Фусяшева.

В мероприятии также приняли участие зам. главы администрации города Арзамаса Владимир Всеволодович Ершов, председатель Общественного совета при городской полиции Вячеслав Павлович Пучков и руководящий состав арзамасской полиции.

Сергей Николаевич отметил, что Игорь Вячеславович Фусяшев прошел все ступени служебной лестницы. Большую часть своей карьеры Игорь Вячеславович Фусяшев проработал в Краснодарском крае.

«Уверен, что под его руководством личный состав Отдела МВД России по г. Арзамасу будет справляться с поставленными задачами на высоком и достойном уровне,»- сказал в заключении Сергей Бывалов.

Также бывший начальник арзамасской полиции Евгений Владимирович Емельянов выразил огромную благодарность руководству Отдела МВД России по городу Арзамасу, мэрии города и всему составу арзамаской полиции. «Благодарю всех за ту работу, которую мы вместе проделали», — подчеркнул Евгений Владимирович.

В свою очередь новый начальник Отдела МВД России по г. Арзамасу Игорь Вячеславович Фусяшев поблагодарил руководство Главка за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для обеспечения безопасности арзамасцев.

Наша справка:

Фусяшев Игорь Вячеславович – подполковник полиции, уроженец с. Успенское Краснодарского края. Окончил Астраханскую среднюю школу милиции, Ростовскую высшую школу милиции, Академию Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Службу в органах внутренних дел начинал в должности участкового инспектора милиции ОВД Успенского района Краснодарского края. В дальнейшем, работал оперуполномоченным Уголовного Розыска, оперуполномоченным БЭП ОВД Успенского района Краснодарского края.

Пройдя все ступени карьерной лестницы, Игорь Вячеславович работал заместителем начальника –начальником полиции Отдела МВД России по Успенскому району Краснодарского края. Последнее место работы – начальник МО МВД России «Княгининский». Награжден медалями «За отличие в службе» всех степеней. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Женат. Имеет сына.

Юлия Сударева

Отдел МВД России по городу Арзамасу Нижегородской области

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