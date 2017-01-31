С января нынешнего года на российском рынке жилья произошли серьезные изменения, которые, в свою очередь, напугали многих собственников домов и квартир: вступили в силу поправки в федеральные законы №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и №361-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», призванные упростить процедуру купли-продажи жилья и его последующую регистрацию в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Согласно нововведениям, в ЕГРН объединяются два важнейших информационных ресурса — государственный кадастр и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Одно из главных новшеств, которое, собственно, и вызывает беспокойство некоторых собственников, заключается в том, что раньше зарегистрировать собственность на недвижимость можно было только по месту ее нахождения. Но с января 2017 года данную процедуру можно «провернуть» из любого региона. Для этого достаточно послать заявку по интернету. Нельзя не заметить, что существенно сокращаются и сроки регистрации права собственности — раньше на это уходило две недели, а теперь требуется всего лишь пять дней.

В общем, некоторых собственников охватила настоящая паника — а не сможет ли человек, живущий в тысяче километров от Москвы, взять, да и зарегистрировать договор о том, что он покупает в столичную квартиру и оформить на якобы сове жилье право собственности. Ведь для оформления сделки, согласно слухам и опасениям, достаточно подделать подпись собственника квартиры и заполучить его паспортные данные и сведения о самой квартире.

Возникает вопрос — а насколько оправданы подобные опасения и действительно ли хозяевам квартир грозит новая опасность? Эксперты российского рынка недвижимости считают, что страхи и опасения серьезно преувеличены.

Например, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова утверждает, что риелторский мир переживает из-за отмены бумажных свидетельств о праве собственности. А вот для мошенников наличие или отсутствие этого документа не имеет никакого значения.

«Опасения собственников недвижимости понятны, поскольку закон не ставит новых препятствий для мошенников. Но важно заметить, что и каких-либо новых преференций он не дает. Ведь даже если заявление на регистрацию подано в другом регионе, то в рамках межведомственного взаимодействия запрос все равно направляется в регион, где находится объект права. Более того, новый закон усилил ответственность государственных регистраторов — вплоть до личной материальной ответственности — за любые ошибки и нарушения. Также некоторые участники рынка опасаются возможных хакерских взломов базы ЕГРН с целью внесения изменений по объекту, однако коллеги из Росреестра уверяют, что системы резервного хранения изолированы от сети Интернет и, соответственно, недоступны для хакерских посягательств. Тем не менее, для собственного спокойствия собственники могут подать заявление о запрете любых регистрационных действий в отсутствие правообладателя, которое теперь обязательно для исполнения регистрирующими органами — ранее оно носило уведомительно-информационный характер», — говорит Ирина Доброхотова.

В свою очередь, управляющий партнер компании «Метриум Групп» Мария Литинецкая замечает, что ежегодно более 2,5 миллиона россиян регистрируют переходы права собственности (купли-продажи, мены, наследства) и постановки объектов на кадастровый учет. Главная суть нововведений — это совмещение процедур регистрации прав на недвижимость и постановки ее на учет.

«До 2017 года это были формально две разные процедуры, которые фактически часто приходилось делать собственнику одновременно. С созданием единого электронного реестра появляется возможность подавать заявление одновременно и на кадастровый учет, и на регистрацию прав. Более того, теперь установлены сроки, в которые Росреестр будет проводить данные регистрацию и постановку собственности – 10 дней. Также ускорится и процесс получения справок о недвижимости из Росреестра. Если раньше выписка об объекте собственности готовилась пять дней, то теперь это займет три дня, — говорит Мария Литинецкая. — Безусловно, новая схема регистрации прав и постановки на кадастровый учет удобнее, так как позволит сэкономить время собственникам недвижимости. Теперь две разные процедуры можно выполнить одновременно и в четко регламентированные сроки. По отдельности постановка на кадастровый учет займет до пяти дней, а регистрация прав – до семи. Заявления можно подать в любой ближайший центр приема и выдачи документов, поэтому очередей станет меньше».

В общем, слухи так и оказались слухами, а страхи на раз-два-три остаться без квартиры оказались преувеличенными.

http://realty.vesti.ru/articles/46729

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