Министерство юстиции в 2017 году намерено отменить уголовное наказание в виде ареста. Об этом говорится в плане законодательной деятельности ведомства на текущий год.

Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении еще в 2006 году. В 2011 году к документу были представлены поправки, после чего его рассмотрение перенесли на неопределенный срок. Осенью 2016 года законодательный комитет Госдумы начал готовить документ к принятию во втором чтении.

В законопроекте указывается, что Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы содержат положение, согласно которому арест является уголовным наказанием. Таким образом, этот пункт предполагает создание и содержание по меньшей мере 140 арестных домов, в которых ежегодно будут размещать 60 000–70 000 человек, говорится в пояснительной записке.

В частности, статья 54 УК устанавливает, что арест представляет собой содержание осужденного в условиях строгой изоляции сроком от одного до шести месяцев. Авторы законопроекта указывают, что условия отбывания ареста не соответствуют ни личности осужденных, ни тяжести совершенных ими преступлений. В записке подчеркивается, что условия содержания при аресте более строгие, чем в тюрьме, где отбывают наказание лица, совершившие наиболее тяжкие преступления, а также переведенные за нарушение дисциплины из исправительных колоний. «Осужденные к аресту должны содержаться в запираемых камерах, им запрещены свидания, посылки, передачи, они не привлекаются к оплачиваемому труду, не получают общего и профессионального образования», – говорится в документе.

Разработчики документа уверены, что предлагаемые нововведения не потребуют изменений в системе уголовной ответственности и не повлияют на эффективность достижения целей уголовного наказания.

С текстом законопроекта № 241727-4 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации, связанных с исключением положений о наказании в виде ареста» можно ознакомиться здесь

http://pravo.ru/news/view/137769/?cl=DT

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