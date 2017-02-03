От автора: рязанцы Ольга и Сергей Крапивины пропали без вести 22 июля 2015 года, в день рождения младшего сына. С утра поздравили малыша, сказали, что будет застолье. Около полудня они обзвонили друзей и пригласили их всех с детьми в гости на вечер, а затем на своей «пятерке» уехали за грибами. Вечером, когда родители не вернулись домой, дети подняли тревогу. Было понятно, случилось несчастье. Супруги 14 лет прожили душа в душу, воспитывали троих детей. В тот день они хотели порадовать гостей жаренными белыми грибами. Место, где их можно было найти, подсказала соседка — недалеко от заправки на трассе Рязань-Михайлов.

-В этом месте и были организованы поиски супругов, — рассказывает руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области Андрей Карнов. — однако первые сутки результата не принесли.

На другой день поиски продолжились.

«24 июля мы с утра продолжили поиск, в районе села Стенькино» — Из допроса свидетеля Светланы С в материалах уголовного дела. — У лесопосадки заметили тропинку, и я прошла по ней, но запуталась в нитке зеленого цвета, о чем сообщила односельчанину. Мы увидели большой квадратный пластиковый бак, окрашенный в зеленый цвет и прикрытый ветками. Спустившись в овраг, я обнаружила незнакомые растения, которые, как было видно, кто-то возделывал. Их заметил и Олег. Он сразу сказал мне, что это конопля. При этом мы периодически громко звали по именам Сергея и Ольгу. В ответ на один такой окрик вдруг мы услышали женский крик: «Люди добрые, помогите», и увидели в стороне оврага кучу глины и щель, через которую заметила глаза Ольги. Она сообщила, что ранена, а Сергей убит.

Яма была накрыта щитом, который Олег поднял. Там в полусогнутом положении находилась Ольга. Мы вытащили ее из ямы и поехали в больницу. Ольга рассказала, что напавшие были в масках, один — в черной с прорезями, а второй — в медицинской. У них был автомат, один из них кричал, что чеченец».

— Действительно, удобное место: несколько сотен метров от оживленной трассы, и никто туда не заглядывает, — рассказывает следователь по особо важным делам СУ СКР по Рязанской области Александр Страмцов. — Примерно на 10 сотках было высажено 360 кустов конопли, а рядом установлен куб — емкость для воды объемом один кубический метр. Видно было, что место обжитое — посуда, следы от генератора, лопата… Подход к посадке был обтянут ниткой, в качестве своеобразной сигнализации — если нить порвана, значит, кто-то проходил. А в кустах — яма глубиной 1 метр 40 сантиметров, закрытая сверху досками. Там и находилось тело.

При осмотре подтвердилось — мужчину застрелили. А к моменту окончания работы на месте происшествия сообщили: врачи извлекли из груди несколько дробин и пластиковый пыж-контейнер, характерные для охотничьего оружия.

— Знаете, не существует идеальных преступлений, — говорит Страмцов. — Всегда остаются следы. Всегда! Уже через несколько минут после завершения осмотра мы знали: эти следы оставил Мурад Агджаев.

Практически в то же время сотрудники рязанской полиции получили записи камер видеонаблюдения, на которых было видно, что ВАЗ-21054, принадлежащий Сергею, едет по дороге в сопровождении Kia Cerato, зарегистрированного на жену местного жителя Мурада Агджаева. Через час обратно проследовала только иномарка.

Домой к Агджаеву был отправлен оперативник. Выяснилось, что 24 июля рано утром он на такси вместе с младшим сыном уехал якобы в Азербайджан, к родственникам, у которых возникли проблемы. Но никаких звонков ни на его мобильный, ни на его домашний номер в это время из-за границы не поступало.

О Мураде Агджаеве

Он родился в 1968 году в селе Куллар Белоканского района Республики Азербайджан. Там и жил. В конце 1999-го вместе с женой и детьми, девятилетним Эмином и шестилетним Асиманом, переехал в Россию. Открыл на одном из продуктовых рынков палатку, торговал овощами и фруктами. В 2004-м получил гражданство.

Переезд планировал заранее — несколько лет общался с земляками, договаривался о поставках товара с родины, следил за конъюнктурой. Выбрал Рязань. Через пару лет его семья приобрела квартиру на Интернациональной улице, в 2013-м купили дачу, а еще через год — два новых автомобиля: Kia Cerato и Jeep Grand Cherokee.

Все знакомые и близкие Агджаева характеризовали его как грубого и вспыльчивого. И все отмечали многочисленные любовные похождения. «Он мне изменял», — несколько раз на допросах заявляла жена. «Мурад вел разгульный образ жизни, который я не одобрял. И именно по этой причине у нас не сложились близкие и доверительные отношения»,— рассказывал на следствии старший брат.

В начале 2009-го Агджаев получил лицензию и купил гладкоствольный карабин «Сайга-410-04», внешне очень похожий на АКМ-47 (тот, что со складным прикладом). В 2014-м просрочил разрешение, и оружие у него изъяли. Вернули через пару месяцев, после того как Агджаев устранил все нарушения.

Задержание подозреваемых

Мурад Агджаев и его младший сын Асиман были объявлены в розыск вечером 25 июля. Были найдены оба автомобиля. На поездах и самолетах никто из Агджаевых город не покидал. Никто из знакомых на своих машинах их не вывозил.

Задержали отца и сына 27 июля 2015 года. В полутора тысячах километров от места преступления, в поселке Кочубей Республики Дагестан. Сотрудники полиции остановили для проверки такси с московскими номерами — и в пассажирах опознали разыскиваемых. Они ехали в Махачкалу, намереваясь оттуда перебраться в Баку. По прямой было бы ближе, но Агджаев-старший понимал: прямой путь — не всегда самый короткий.

— Он сразу признался в убийстве, но выдвигал различные версии, обеляющие его, — вспоминает Страмцов. — Так, в ходе первого допроса заявил, что преступление совершил по неосторожности, дескать, оружие у него самопроизвольно выстрелило. Экспертиза опровергла эту версию. Тогда он сказал, что убитый его оскорблял, он был вне себя и не помнит, что произошло. Но психиатры пришли к выводу, что действовал Агджаев осознано и обдуманно.

Мурад Агджаев пристрастился к марихуане в 2013-м. Быстро осознал, что это дорого. Тогда у него, выросшего в крестьянской семье, возникла идея: выращивать коноплю самостоятельно. Подобрал место — поляну у дороги в село Захарово, где жила его любовница, в лесополосе у заброшенного поля, где протекает ручей, откуда можно брать воду. Поляна скрыта от посторонних глаз небольшим холмом, и в то же время — всего в 14 километрах от его дома в Рязани.

— Больше года Мурад Агджаев присматривался к этому участку. Мы изучили данные телефонных компаний — так вот, с 10 апреля по 16 декабря 2014 года его телефонный аппарат фиксировался в этом месте 97 раз! То есть он приезжал сюда практически через день.

В начале 2015-го младший сын Асиман заказал через интернет семена качественной конопли. В апреле Агджаев купил бак для воды и вывез его на ту самую поляну. Покрасил куб зеленой краской, замаскировал ветками. Провел садовый шланг от ручья к баку, закрепил насос. Смонтировал систему орошения. Установил бензогенератор, аккумуляторы. Чтобы все это спокойно оставлять тут, вырыл яму и накрыл ее деревянными щитами. В конце мая самостоятельно высадил в грунт 360 кустов конопли и стал любовно за ним ухаживать. Ну а с конца июня фактически поселился на этой поляне, наведываясь домой изредка — переодеться и помыться.

К несчастью, именно на эту поляну 22 июля 2015 года в поисках грибов набрели 40-летняя Ольга и 39-летний Сергей.

«22 июля 2015 года после обеда мы с Сергеем решили поехать за грибами, — рассказывала на допросе чудом спасшаяся Ольга Крапивина. — Место нам посоветовала соседка. Автомобиль оставили возле деревьев, а сами увидели тропинку и свернули по ней в посадку. Сразу же наткнулись на окрашенную бочку. Мужу стало интересно, откуда она здесь взялась. Я попыталась отговорить его подходить к ней, так как она чужая, но увидела, что к нам приближается мужчина с черной маской на голове и автоматом в руках. Он сразу же приказал нам сесть на землю и стал расспрашивать, кто нас послал сюда и зачем. Я ему ответила, что мы пришли за грибами, он опять спросил: «Кто вас послал?» Я ответила, что, мол, соседка-бабушка посоветовала это место, а он сказал дословно следующее: «Бабушка вас на кладбище послала». Он говорил с ярко выраженным акцентом и в какой-то момент назвался чеченцем».

Поняв, что это действительно случайные грибники, Мурад Агджаев по телефону вызвал сына. Разговор велся по-азербайджански. Тот приехал немедленно. По дороге Агджаев-старший перезвонил: велел Асиману купить медицинскую маску и в лесополосе обязательно ее надеть.

Похороненные заживо

В лесу Асиман увидел отца — в маске и с ружьем в руках, а также мужчину и женщину в камуфляже, сидевших перед ним на земле. Как следует из материалов суда, сын по-азербайджански сказал: «Отпусти их», но отец ответил: «Я сам знаю, что мне делать». И велел сыну связать им проволокой руки.

«Тот, что был с автоматом, приказал нам подняться и сообщил, что сейчас нас обоих посадят в яму, а как стемнеет, отпустят», — рассказывала Ольга на следствии.

«Мы подошли к яме, первым в нее спустился муж. Яма была влажная, поэтому я присела и сползла в нее. Муж находился в полулежащем положении, а я села боком на его ногу. Прошло минуты две, и внезапно прозвучал один выстрел в мужа, и сразу же, без паузы, второй выстрел в меня. Я от боли и неожиданности закричала, а муж сказал этому в маске: «Что ж ты в бабу стреляешь, а в меня промахнулся?» Тогда тот сказал: «Ну че, мужик, ничего личного», и снова выстрелил в мужа. И тут Сергей закричал от боли.

После третьего выстрела яму накрыли деревянным щитом, и на него стали накидывать землю. Муж стонал от боли около часа-двух (…). Он сказал: «Прости меня и постарайся выжить — у нас ведь трое детей». Затем выдохнул и перестал подавать признаки жизни».

Когда Агджаевы отвели супругов к яме, сын вновь попросил отца отпустить их и вновь получил грубый ответ. Затем по приказу отца он отправился к машине. Только когда сын отошел на значительное расстояние, Агджаев-старший открыл огонь.

«Жигули» грибников Агджаевы отогнали подальше, чтобы затруднить поиски. «Пятерку», за рулем которой был Мурад, бросили в районе села Федоровское, после чего отец пересел в машину к сыну. Документы на автомобиль своих жертв на ходу выкинули в кусты.

Асиман никаких вопросов отцу не задавал. Поздно ночью рассказал обо всем старшему брату.

Расплата

Ольга более суток пролежала на теле скончавшегося от ран мужа, ожидая, что убийцы вернутся ее добить.

«Там, над крышкой, чуть в стороне в яму падал лучик света», — рассказывала Ольга на следствии. — Я немного раскопала, чтобы попадал воздух. Попыталась отодвинуть крышку, но не смогла этого сделать ни руками, ни ногами. Затем наступила ночь, а потом я или заснула, или потеряла сознание. Очнулась от того, что через дырочку в яму попадали лучи света. Вскоре услышала шаги, и кто-то вновь стал на крышку сыпать землю. Я замерла, боялась, что откроют крышку и меня добьют. Но крышку никто не трогал.

24 июля 2015 года, как рассвело, я открыла глаза и сказала мужу: либо сегодня нас найдут, либо не найдут никогда. После чего стала молиться. А около полудня я услышала женский голос. Сначала он приближался, а потом стал отдаляться. Мне показалось, что это наша соседка Светлана, и я закричала».

19 января 2017 года Рязанский областной суд приговорил: Агджаева Мурада Гизбуллах-оглы к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 130 тысяч рублей. Младшего сына — Агджаева Асимана Мурад-оглы — к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Старшего сына — Агджаева Эмина Мурадовича к четырем годам лишения свободы условно. Судьи учли, что в момент убийства он был в Москве, но с «конопляной поляной» отцу помогал.

Суд также удовлетворил гражданский иск: в счет компенсации морального вреда — с Агджаева Мурада Гизбуллах-оглы будет взыскано 4 360 574 рубля, с Агджаева Асимана Мурад-оглы — 345 тыс рублей.

Сергей Смирнов

http://www.province.ru/component/k2/item/7401-voskresenie-pogrebennaya-zazhi.html

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