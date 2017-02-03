Администрация Дивеевского района объявила о поиске инвесторов для постройки Спортивно-оздоровительного центра в с. Дивеево. Данный проект является частным и не имеет отношения к программе строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, проводимой правительством Нижегородской области. Его реализация произойдет только в том случае, если удастся найти инвестора.

Согласно проекту, опубликованному на официальном сайте районной администрации, центр представляет собой одноэтажное здание площадью 2500 кв. метров. Расположить его предполагается вдоль одной их главных дорог с. Дивеева, а площадь территории центра составит 1 га.

В состав центра должны войти взрослый бассейн на 4 дорожки, детский бассейн площадью 40 м2, банный комплекс (русская баня, сауна и хамам), джакузи, а также спортивные залы: универсальный зал для игр в мини-футбол и волейбол площадью 550 м2, тренажерный зал площадью 300 м2, зал для занятий аэробикой площадью 100 м2, зал для настольного тенниса площадью 60 м2 и небольшой зал для индивидуальных занятий. На территории центра планируется размещение площадки для игры в хоккей.

Размер инвестиций, требуемых проектом составляет 111,8 млн рублей. Напомним, что это примерно в 4 раза меньше стоимости типовых ФОКов, которые строятся в Нижегородской области. Предположительно проект должен окупиться за шесть с небольшим лет.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте администрации Дивеевского муниципльного района Нижегородской области.

По материалам сайта www.diveevo-adm.ru.

http://diveevo-today.ru/sportivno-ozdorovitelnyj-centr-v-diveeve-zhdet-investorov/

Похожие Записи

Об авторе: alex

« Погребенная заживо женщина сутки провела в могиле с мертвым мужем