Водитель может избежать ответственности, если в ГИБДД неправильно оформили уведомление о нарушении правил дорожного движения, которое подтверждается данными систем фото- и видеофиксации, разъяснил Верховный суд.

Летом 2012 года Центр автоматизированной фиксации правонарушений ПДД признал пермского водителя виновным в превышении скорости (ч. 2 ст. 12.9 КоАП). Нарушитель пытался обжаловать это в Ленинском райсуде Перми и Пермском краевом суде, однако суды были на стороне дорожной инспекции. Водителя оштрафовали на 300 руб.

Тогда нарушитель обратился в ВС, который, изучив материалы дела, установил, что водитель получил копию постановления о привлечении к администрантивной ответственности, в котором отсутствовали сведения об электронной цифровой подписи вынесшего его должностного лица. Таким образом, юридическая сила документа не была подтверждена, указал ВС. Кроме того, Верховный суд отметил, что водитель неоднократно пытался обратить внимание нижестоящих судов на этот факт, однако те его проигнорировали (дело №м44-АД 16-2).

ВС указал, что согласно нормам ч. 6 ст. 29.10 КоАП, постановление по делу об административном правонарушении с приложением материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, должно быть оформлено в форме электронного документа, обязательно завернного ЭЦП. Суд отменил постановление ГИБДД и акты двух судебных инстанций и прекратил производство по делу за истечением срока давности.

https://pravo.ru/news/view/137873/

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