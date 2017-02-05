Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы Приволжского центра МЧС Игоря Паньшина и начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Алексея Шиканова.

Документ опубликован 2 февраля на официальном портале портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым снял с должности 16 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета России. Среди них – несколько глав региональных управлений.

Причины кадровых перестановок в документе не уточняются.

Агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что в настоящее время Алексей Шиканов находится в отпуске и до момента выхода на работу он является главой ведомства, после того, как он официально покинет пост будет назначен исполняющий обязанности главы регионального МЧС. При этом первым заместителем Шиканова является Валерий Данилов. Решение о назначении на пост главы МЧС по региону принимает президент РФ.

Указом также сняты с должностей главы нескольких региональных центров МЧС. От должностей освобождены: генерал-лейтенант Александр Агафонов, генерал-майор Олег Волынкин, генерал-майор Александр Гаврилов, генерал-майор Игорь Горбатенко, генерал-полковник Николай Литюк, генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко, генерал-полковник Игорь Паньшин, генерал-майор Виталий Пленников, генерал-майор Владимир Розанов, генерал-лейтенант Александр Соловьев, начальник управления МЧС РФ по Нижегородской области генерал-майор Алексей Шиканов. Кроме того, освобождены и уволены со службы генерал-полковник МЧС Юрий Ковалев и генерал-майор Виктор Михайлов.

С должности указом президента снят прокурор Ярославской области Юрий Верховцев, а также глава МВД Карачаево-Черкессии генерал-майор полиции Казимир Боташев, первый замначальника кадровой службы МВД России Владимир Гришин и глава следственного управления Следкома по ХМАО генерал-майор юстиции Аркадий Сынгаевский.

Ранее со ссылкой на официальную страницу Приволжского регионального центра МЧС России в социальной сети сообщалось, что начальник ПРЦ Игорь Паньшин намерен покинуть занимаемый пост в связи с реструктуризацией и ликвидацией ПРЦ, а также заявил о смене сферы деятельности.

Также сообщалось, что Паньшин рассматривается на должность ГФИ по Нижегородской области.

http://www.nta-nn.ru/news/politics/2016/news_561925/

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