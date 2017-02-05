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Владимир Тюрин: «При демократии рабов стало больше»

Фев 5 • Персона • 22 Просмотров • Комментариев к записи Владимир Тюрин: «При демократии рабов стало больше» нет

Жуткая штука время, Вроде бы совсем недавно был 2007 год, когда мы опубликовали интервью с Владимиром Ивановичем Тюриным, лауреатом Государственной премии Советского Союза,Кавалером российских наград, заслуженным автозаводцем, бывшим директором Арзамасского машиностроительного завода, а прошло уже 10 лет с момента публикации.24 марта 2017 года исполнится год, как Владимира Ивановича нет с нами. Надеемся, что серия его статей, ранее опубликованных в «АВ» и о которых просит читатель, станут доброй памятью этому прекрасному человеку. Ведь человек жив, пока жива память о нем.
Начало серии публикаций в следующем номере АВ

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