Нижегородское ОАО «Теплоэнерго» (100 % акций принадлежат муниципалитету) расторгло договор с АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (НОКК) по котельным в Арзамасе и передало их муниципальному предприятию Арзамаса, сообщил генеральный директор «Теплоэнерго» Александр Котельников.

«Встречались с мэром Арзамаса. Сейчас идет процедура продажи котельных муниципалитету Арзамаса», – сказал Котельников журналистам в понедельник, говоря о работе «Теплоэнерго» по снижению неэффективных затрат.

«ФедералПресс» напоминает, что, как сообщал Котельников в апреле 2016 года, на балансе «Теплоэнерго» оказались восемь котельных в районах Нижегородской области. Пять из них – в Арзамасе, две в Семеновском районе и одна – в Богородском. Предприятие купило их в 2015 году за 168 млн рублей и сдало в аренду НОКК, которая, по данным на тот момент, не оплатила условия договора.

В числе прочих сомнительных затрат предприятия Котельников назвал тогда ежегодное финансирование нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» (в течение трех лет предприятие потратило на его спонсорство 345 млн рублей), аутсорсинговый контракт на оказание «Теплоэнерго» юридических услуг на сумму 140 млн рублей в год, аренда помещения в здании на Бульваре Мира, где располагается офис предприятия. Позже прокуратура заявила о проверке спонсорских контрактов «Торпедо» с «Теплоэнерго».+

Сегодня Котельников заявил, что договор на оказание консалтинговых услуг расторгнут, а клубу «Торпедо» предприятие показывает поддержку как болельщик. По оценке гендиректора «Теплоэнерго», за счет борьбы с неэффективными расходами удалось суммарно сэкономить 300 млн рублей.

http://fedpress.ru/news/52/energetics/1738321

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