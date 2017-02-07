1 февраля 2017 года начальник оперативно-разыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД РФ по Нижегородской области Ильин направил обращение в адрес «Козы», прося частично опровергнуть информацию, опубликованную 7 декабря 2016 года в материале «Комиссия МВД РФ заставила нижегородских полицейских тренироваться ночью в противогазе».

Согласно обращению, недостоверной в полицейском главке признана информация о том, что 4 декабря сотрудники оперативно-разыскной части (ОРЧ) обманом выманили из квартиры полицейского ОП№1, увезли его в свое подразделение и все ночь силой удерживали его там, вынуждая подписать рапорт с клеветой в адрес своего руководства.

Прося опровержения, начальник ОРЧ Ильин сообщил «Козе» следующее: «3 декабря 2016 года председателем комиссии МВД России Соболем Э.Ю. осуществлена проверка деятельности пункта полиции №1 отдела полиции №1 УМВД России по Нижнему Новгороду, где выявлены недостатки в работе при разрешении обращений граждан. 4 декабря около 18 часов сотрудники собственной безопасности совместно с представителем ГУСБ МВД России с целью опроса дежурного, осуществлявшего несение службы 3 декабря, выехали по месту его проживания. В ходе беседы указанный сотрудник полиции добровольно согласился проследовать в подразделение ОРЧ (собственной безопасности) главка, где был опрошен представителем ГУСБ МВД России по выявленным комиссией нарушениям. Какого-либо давления сотрудники собственной безопасности на полицейского не оказывали и подписывать документы о клевете в адрес руководства отдела полиции не требовали. По окончании опроса дежурный пункта полиции №1 был доставлен сотрудниками ОРЧ (собственной безопасности) ГУ МВД России по месту жительства».

Напомним, по итогам работы комиссии МВД РФ во главе с Эдуардом Соболем нижегородскому полицейскому главку поставлен «неуд». В январе стало известно, что начальник главка Иван Шаев подал рапорт об отставке.

https://koza.press/five/2570

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