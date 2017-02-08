Город Гайдара и золотых куполов. Теперь Арзамас — самый благоустроенный город в России. По итогам 2012 года он стал вторым среди городов -стотысячников. Арзамас в числе победителей всероссийского конкурса оказывается не в первый раз. С тех пор прошло четыре года. Согласитесь, срок небольшой, но и за это время город успел заметно скатиться в пучину коммунального хаоса: ТЭПП трясет, техника местного водоканала словно кроты рыщут по всему городу, еле успевая латать прорывы старых коммуникаций, кучи снега во дворах. Может это норма нынешнего времени и нет ничего страшного- просто город идет в ногу в областью?!

№2352 действует?

Когда у чиновников заканчиваются аргументы при простом человеческом общении, они переходят на цитирование нормативных документов. Последуем этой традиции и мы. Итак, постановление администрации города Арзамаса от 29.11.2012 №2352 называется обнадеживающе «Об утверждении Правил благоустройства городского округа город Арзамас Нижегородской области». Срок его принятия до нынешних времен прошел такой же ( 4 года), как от того признания городам самым благоустроенным. Подписан он главой администрации Арзамаса Н.А.Живовым, В то время никакие политические распри город особо не преследовали и, наверное, вся масса страниц этого документа имели под собой вполне реальную почву. Для того, чтобы понять, насколько выполняются эти правила ныне, процитирую несколько абзацев из этого документа.

«.17.1. Уборка придомовых территорий включает в себя сбор, удаление мусора и жидких бытовых отходов с дворовой территории, газонов, тротуаров и пешеходных дорожек и прилегающих территорий. Уборка должна производиться по мере необходимости в течение дня и выполняется управляющими организациями.

8.17.2. В зимний период тротуары, пешеходные дорожки придомовых территорий, должны своевременно очищаться от свежевыпавшего и уплотненного снега, а в случае гололеда и скользкости — посыпаться песком.

8.18. Крыши, карнизы, водосточные трубы зданий в зимний период должны своевременно освобождаться от нависшего снега и наледи, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан. При выполнении работ по очистке крыш, карнизов, водосточных труб от нависшего снега и наледи, прилегающие к зданиям участки тротуаров и пешеходных дорожек должны иметь ограждения и (или) быть обозначены предупреждающими знаками.

8.18.1. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, допускается временно складировать на придомовых территориях в местах, не препятст-вующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Вывоз складированного после уборки снега осуществляется в течение трех суток после окончания снегопада»

Как, вам, арзамасцы, нравятся такие правила?! Правда, охота жить в таком городе? А теперь внимательно посмотрите вокруг, есть ли сейчас, в феврале 2017 года хоть какое-то соответствие реальности? То-то и оно…Непростая реальность и в целом по области по так называемой мусорной теме. Если с контейнерных площадок ТБО хоть как-то еще вывозят, то с утилизацией мусора в целом на нижегородчине проблема еще та.

Беспредел, умноженный на четыре.

При выборе регионального оператора по утилизации отходов количество хозяйствующих субъектов, которые занимаются вывозом мусора, не должно сокращаться и не должны меняться экономические условия, действующие на этом рынке. Рынки должны формироваться по конкурентным правилам.

Также тарифная ситуация не должна ухудшаться для граждан. Сейчас в Нижегородском УФАС рассматривается дело в отношении правительства области по поводу установления инвестиционной надбавки к тарифу на утилизацию мусора. Мы уже выдали предупреждение по этому решению.

Если говорить о закреплении определенных территорий к полигону, то мы против этого, ведь известно, что на разных мусорных полигонах разная экономика, однако все хотят везти мусор на Кстовский полигон и не желают везти в другие места. Поэтому нужно разделить мощность полигонов на квоты. Пусть квота будет равна объему мусора, которое сможет перевезти один специальный автомобиль. Нужно установить ту цену, которая вытекает из тарифных решений. Но вы думаете, кто-то стал поддерживать эту тему? Никому это не интересно. Однако жалоб в УФАС практически нет на действия правительства. Все недовольны, но никто не пишет. Если так и дальше будет, то ситуация не изменится.

У нас уже в каждом садовом дворе дымят печи, в которых сжигается мусор, и дышать становится нечем. Вы дышите диоксином и другими вредными веществами. А вывозить мусор дорого, поэтому никто не хочет этим заниматься. Наша экология из-за сжигания мусора очень сильно ухудшается. Если вывоз мусора будет стоить 500 или 600 рублей за кубометр, то появятся компании, которые его будут вывозить за 150 рублей, и жители не будут знать, куда этот мусор отвезли.

Такие тарифы приведут к образованию преступного серого рынка. Владельцы этого рынка будут пытаться покупать полицейских и прокуроров, и надо понимать, какие социальные риски рождают решения о повышении тарифа. Поэтому уже сама принятая территориальная схема по обращению с отходами в Нижегородской области является непригодной.

Каждый из нас является генератором мусора. Такие решения побуждают нас менять потребительское отношение, по-другому мусорить, потреблять и по-другому платить. Введение этой схемы приведет к таким последствиям, которые трудно сегодня представить. Появится большое количество недовольных людей и нарушений закона, поэтому схему необходимо менять.

Не обязательно оператор по утилизации отходов должен быть один, их может быть и четыре. Совершенно понятно, что над ними должна работать жесткая управленческая схема. Если оператором схемы будет государственный орган или госучреждение, тогда у нас есть некоторая перспектива. В том случае, если будет четыре коммерческих независимых друг от друга оператора, тогда мы получим беспредел, умноженный на четыре. Я думаю, что наши меры реагирования будут поддерживать и другие надзорные органы, считает руководитель Нижегородского УФАС Михаил Теодорович.

На тот же сайте АПН-Нижний Новгород Андрей Тарасов прямо заявляет, что люди не должны остаться крайними.

Депутата ОЗС волнует следующее:

– насколько повысится сбор с населения за вывоз мусора, как сделать так, чтобы люди не оказались крайними;

– как изменится работа с теми, кто на сегодняшний день не оплачивает вывоз мусора, особенно это касается жителей частного сектора;

– какие взаимоотношения с региональным оператором будут у уже действующих на этом рынке компаниями в дальнейшем, потому что по большому счету он будет отвечать за все, что происходит с мусором в области.

Хотелось бы, чтобы все эти вопросы были широко обсуждены с участием депутатов и правительства Нижегородской области. Нужна высокая степень ответственности. Недопустимо, чтобы утилизация или сбор бытовых отходов проводились вблизи жилых кварталов.

Когда город обретет хозяина?

3-го февраля в Нижегородском суде состоялось очередное заседание по иску главы администрации Арзамасской гордумы Игоря Киселева. Было вынесено решение о рассмотрении иска уже после конкурса на выбор главы МСУ.

На суде Игорь Киселев заявил, что переход на одноглавую систему в случае снятия мэром полномочий неправомерен, так как в законе № 131 говорится о пятилетнем пребывании мэра на посту.Представляющий сторону ответчика начальник управления аппаратом Арзамасской гордумы Евгений Гусев высказался, что истец трактует закон так, как это выгодно ему, и что ничего противозаконного в подобном способе перехода на одноглавую систему нет, так как в ФЗ № 131 не указывается обязательный срок окончания полномочий. Он отметил, что 2-го февраля таким образом была установлена одноглавая система в городе Балахне, и никто принятое решение не оспаривал. А судья добавил, что, если следовать трактовке, высказанной Киселевым, то одноглавая система может и не вступить в силу вовсе.

В итоге, рассмотрение иска, выдвинутого главой администрации, было перенесено на 17-е февраля. 10-го февраля должен состояться конкурс на выбор нового главы местного самоуправления. Заявку пока еще никто не подавал, да и комиссия сформирована не полностью – губернатор области Валерий Шанцев должен предъявить «своих» представителей комиссии. Заявки на конкурс избирания главы будут приниматься до 8-го февраля включительно, сообщает коллега Юлия Миронова на www.arzamas.center, а ем временем в социальной сети(https://vk.com/helloarzamas) народ уже высказывает соображения, кто у нас главой-то станет новым мэром? Вот результаты на момент подготовки материала в печать

Кто у нас главой-то станет новым мэром?

Татьяна Парусова- 227 голосов(43,6 %)

Михаил Мухин-67 голосов(12,9 %)

Игорь Киселев- 77 голосов(14,8%)

Михаил Бузин-150 голосов(28,8 )

Количество голосовавших на тот момент-521 человек.

А вот один из комментариев: «Поверьте! Кого бы не поставили, нам от этого лучше то не станет!!! Вот что печально…»

А печаль она проявляется уже сейчас, в ночь на воскресенье 5 февраля на улице Парковой потоп случился, в другом месте люди получают квитанции из управляющей компании. Удивляются, что добавлены сведения, о каком то перерасчете за год отопления. Спрашивал у соседей, у всех этот пункт и разная сумма в зависимости от количества людей прописанных в квартире. Подскажите за что это? Или они каждый год будут пересчитывать за все? Сегодня и мы публикуем копию этой квитанции, может быть тот, кто ее готовил все- таки разъяснит людям что,за что и почему?!

Вопросов много еше, согласитесь, из могло быть, меньше, если бы действия власти, коммунальников были понятны населению, а пока получается наоборот. Может это новый стиль работы, или не время еще налаживать связь с населением через СМИ, поскольку еще не время и народ еще не перешел в статус потенциального избирателя?!

Подготовил Арсений Холмский

Цитата в тему

Самая жестокая тирания та, которая выступает под сенью законности и под флагом справедливости.Монтескье

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