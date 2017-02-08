Во время застолья сложно обойтись без употребления спиртных напитков. Но иногда бывают ситуации, когда и «расслабляться» нельзя, и отказываться от алкоголя совсем тоже нежелательно. Тогда можно использовать проверенные методы, помогающие избежать опьянения. Легенда гласит, что все они якобы изобретены спецслужбами. Полезные советы Лучше всего перед «принятием на грудь» плотно поесть. За пару часов до застолья можно выпить 100 граммов водки или другого крепкого напитка. Зачем? В вашем организме начнут вырабатываться специальные вещества, способствующие усвоению спирта. Это сделает вас более устойчивым к дальнейшим возлияниям. Еще один способ – принять активированный уголь или другой абсорбент. Он впитает часть спирта и сивушных масел. Также можно за час до застолья принять «Мезим» или «Фестал». Таблетки помогут нормализовать работу желудка, а значит, алкоголь будет усваиваться нормально. Опьянению препятствует витамин С. Можно бросить в бокал дольку лимона или апельсина. Но помните, что любые продукты, богатые витамином С, раздражают слизистую желудка. Во время застолья необходимо соблюдать определенные правила. Например, нельзя смешивать разные напитки. Пейте или одну водку, или шампанское, или, скажем, красное вино… Иначе непременно опьянеете. Кроме того, не следует употреблять более слабые напитки после крепких. К примеру, пиво после водки пить нельзя. Больше двигайтесь. Если не хотите опьянеть, периодически вставайте из-за стола и разминайтесь. Лучший способ для этого – участие в танцах. Можно и просто выйти на свежий воздух. Он быстро выветрит хмель из головы. Правда, если в помещении тепло, а на улице холодно, вы можете легко замерзнуть. «Антиалкогольные» мифы Существует также несколько мифов о средствах, якобы блокирующих воздействие алкоголя. Миф первый. Сырое яйцо. Его рекомендуется выпить перед употреблением спиртных напитков. Считается, что это поможет не опьянеть и избавит от последующего похмелья. На самом деле сырое яйцо действительно способно несколько замедлить процесс опьянения, но при этом дает значительную нагрузку на желудок, и в результате ваше состояние может ухудшиться. Да, и не стоит забывать, что от сырых яиц можно заболеть сальмонеллезом. Миф второй. Жирная пища. Иногда встречаются советы съесть перед застольем кусочек сливочного масла или сала, а то и выпить ложку растительного масла. Мол, жир обволакивает стенки желудка и не дает спирту всасываться. Но на деле толку от этого нет, так как для того, чтобы «обволочь» весь желудок, нужно съесть просто огромное количество жира! Миф третий. Молочные продукты. При похмелье молоко или кефир действительно помогают, но если вы не хотите пьянеть, они вашей проблемы никак не решат. К тому же, употребление молочных продуктов вкупе со спиртным вредно, так как они активизируют поджелудочную железу. В результате может возникнуть сильное алкогольное отравление и тяжелое похмелье. Миф четвертый. Специальные препараты. Когда-то западная пресса писала, что сотрудники КГБ во время застолий «по работе» принимали препарат RU-21, который помогал им оставаться трезвыми, прекращая выработку в организме фермента, превращающего алкоголь в ацетальдегид. «Таких таблеток не существует, — комментирует генерал-майор в отставке, ветеран внешней разведки Юрий Кобаладзе. — По крайней мере я их в своей практике не применял». Рецепты от разведки Правда, есть у наших разведчиков свои «фирменные» способы опохмела. Например, в Лондоне готовят коктейль «ойстер» из подсолнечного масла, двух столовых ложек томатного сока, чайной ложки коньяка и яичного желтка. Перед употреблением его солят, перчат и взбалтывают. Как альтернативный вариант – овсянка, залитая чем-то кисломолочным. В Германии наши резиденты с похмелья едят маринованную рыбу, густо посыпанную луком, и запивают ее йогуртом. В Финляндии отправляются в сауну. Она не должна быть слишком жаркой: достаточно 80 градусов. Говорят, именно при такой температуре токсины наиболее активно выходят через кожу. Довольно 2-3 заходов по 5-7 минут, чтобы полностью вывести алкоголь из организма. В Китае наши разведчики пьют водку или виски с зеленым чаем. Он богат антиоксидантами, и похмелья не бывает. В Мексике офицеры российской разведки используют как средство от похмелья густой острый суп, приготовленный из телячьих ножек, требухи, зеленого перца чили, кукурузной муки и разных приправ. В нем содержатся куча витаминов и глицин, поэтому действие на организм соответствующее.

Источник: Как пить и не пьянеть: методы спецслужб

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