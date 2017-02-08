Основной проблемой уличного освещения посёлкаЛомовка является отсутствие финансовой возможности установки, замены опор уличного освещения, и в следствии необходимость разработки проектов и средств на их реализацию. Летом по просьбе жителей была разработана смета по замене опор уличного освещения, особо нуждающихся в ремонте. 21 января 2017 года состоялся сход жителей пос. Ломовка Арзамасского района. По результатам схода жители приняли решение об участие в программе развития территорий муниципальных образований Нижегородской области по вопросу замены опор в пос. Ломовка на улицах: Заводская и Арзамасская.

Инициативная группа пос. Ломовка

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