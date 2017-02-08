Во второй половине XX века в СССР получил широкое распространение феномен «писем счастья». Написанные от руки, неграмотные, густо сдобренные народной фантазией послания кочевали из одного почтового ящика в другой. Их десятки раз переписывали, рассылали знакомым, а затем ждали обещанной удачи. Распространение писем счастья имело характер спама. Эти послания были широко распространены в городах и представляли собой определенный пласт городского фольклора. Схожие письменные «документы» появлялись еще в Средние века, в условиях жесткого диктата церкви. Таким образом распространялись в народе некие особые молитвы. Перед революцией 1917 года в России аналогичным образом тиражировались большевистские агитационные листовки (агитки). Что представляли собой «святые письма» В СССР существовали собственно «письма счастья» и «святые письма». Первые представляли собой написанные от руки послания, в которых сначала излагались некие «достоверные» факты, после чего шел собственно призыв. Часто использовались имена широко известных людей: политических деятелей, певцов и пр. В одном «письме счастья» говорилось о том, что его действенность «лично» проверили на себе Никита Хрущев, Алла Пугачева, маршал Тухачевский и другие, не менее интересные лица. Якобы тот, кто добросовестно переписал и разослал письмо друзьям, получил в награду удачу и счастье. Люди, не поверившие в серьезность послания, были наказаны. Аналогичное воздействие оказывали слова молитв и имена Бога, Богородицы и всевозможных праведников в так называемых «святых письмах». Все эти приемы были призваны убедить получателя письма в его стопроцентной действенности. Но счастье или материальную прибыль нужно было еще заслужить, переписав послание определенное количество раз (9, 12, 36 и т. д.). По заверениям анонимного автора человек, осмелившийся разорвать «святое письмо», был обречен на большое горе. Никакой цензуры Колоссальная распространенность «святых писем» в советское время феноменальна уже тем, что процветала вопреки господствующей идеологии. Компартия проповедовала атеизм, учила граждан не верить в «поповские россказни». Те же, наоборот, добросовестно переписывали письма, полные молитв, суеверий и вымыслов. Интересно и то, что отследить автора такого письма было невозможно. При этом все новые и новые послания появлялись с поразительной регулярностью и даже каким-то упорством. Молитвы, чудеса и суеверия в них варьировались, но никуда не исчезали. И это – во времена жесточайшей цензуры, когда каждое литературное произведение, каждый отснятый фильм пристально рассматривались чуть ли не под микроскопом. Сомнительное авторство Структура «святых писем» оставалась стабильной. Изменялись только детали, как будто послания были написаны под копирку или исходили из одного источника. Официальная власть никак не высказывалась на их счет, полностью игнорировала существование самого явления. Существуют предположения, что «святые письма» распространял КГБ для снятия определенного напряжения в массах. Ментальность людей меняется очень медленно. Даже если разом свергнуть царя и установить новый строй, глубинные установки людей мгновенно не эволюционируют. Для этого нужны десятилетия. «Святые письма» создавались для того, чтобы перенаправить религиозные устремления народа в безобидное русло. По другой версии, эти послания создавались Православной церковью, которая в советское время вынужденно ушла из общественной жизни. При помощи «святых писем» так поддерживалась связь с народом. Они были способом напомнить о себе, о Библейском учении и всем, во что русские люди верили столетиями.

Источник: Кто рассылал «письма счастья» в Советском Союзе?

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