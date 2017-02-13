Михаил Бузин: «Я готов честно побороться за пост единого главы Арзамаса»

Поскольку среди подавших документы к участию в конкурсе на занятие должности главы Арзамаса всего двое — я и Александр Камаев, — думаю, что у меня, бывшего главы города с огромным практическим опытом, значительно больше шансов одержать победу. Мы с товарищами по партии внимательно изучили Положение о конкурсе на пост мэра города Арзамаса и убедились в обоснованности таких выводов.

Единственным реальным соперником была Татьяна Парусова, на стороне которой было почти ⅔ депутатского корпуса, но теперь дорога для меня открыта. Хотя мне непонятно и кажется странным, что “Единая Россия” отказалась от выдвижения 100-процентно выигрышного кандидата. Но факт остается фактом.

Учитывая объективно серьёзные шансы на мою победу, к данному конкурсу будет приковано внимание регионального и федерального руководства ЛДПР. Поэтому я надеюсь оправдать их доверие, тем более, что в истории Арзамаса были прецеденты, когда ЛДПР занимала в городе вершину политического олимпа.

Не скрою, есть опасения, что заседание конкурсной комиссии может вообще не состояться 10 февраля. Существует, конечно, большая вероятность того, что, осознав всю абсурдность ситуации с отсутствием кандидата от «ЕР», члены конкурсной комиссии будут искать любую закорючку в документах. Безусловно, такие действия мы с однопартийцами будем оспаривать в суде. Жаль, если так случится, потому что лично я готов честно побороться за пост единого главы города в самое ближайшее время.

Татьяна Парусова: «Мы несем ответственность перед людьми, которые нам поверили»

Для меня сложившаяся с выборами главы Арзамаса ситуация, безусловно, некомфортна.

Когда в партии обсуждались итоги федеральных и региональных выборов 2016 года, Дмитрий Анатольевич совершенно верно подметил, что тот результат, который партия получила, это не просто наша победа, но прежде всего это огромная ответственность перед людьми, которые в нас поверили, нас поддержали. Результат, который партия получила по итогам выборов в Арзамасе, был действительно прорывом для нашего города с его сложной политической историей. А на огромном количестве личных встреч, через которые мы прошли, постоянно звучал вопрос о возможности перехода к единоначалию как более стабильному, прозрачному управлению с понятной системой персональной ответственности за результат. И решение о досрочном сложении полномочий принималось мною, конечно, с надеждой на то, что переходный период пройдет в максимально сжатые сроки и безболезненно для города и жителей.

У нас было 20 дней для подачи документов. К сожалению, в этот период фракционно решение о выдвижении кандидата на конкурс принято не было. С повестки местного политсовета вопрос о выдвижении кандидата также во вторник был снят. Не могу комментировать причины данного решения: уверена, что раз оно было принято, для этого имелись основания.

Пока мы с коллегами-партийцами будем проводить консультации, поддержим мы или нет кого-то из заявившихся кандидатов.

Александр Камаев: «Для руководства городом у меня есть достаточный опыт»

В 2015 году я уже участвовал в аналогичном конкурсе, выставляя свою кандидатуру на пост главы администрации Арзамаса. И конкурсная комиссия тогда не нашла в моих документах ни единого несоответствия тем требованиям, которые выдвигаются к кандидатуре руководителя такого уровня.

Участвовать в нынешнем конкурсе мне предложили депутаты арзамасской Думы уже после того, как стало понятно, что арзамасское отделение «Единой России» не выдвинуло кандидата от своей партии. И поскольку кандидатура Татьяны Парусовой сейчас отсутствует, я уверен в том, что думское большинство будет голосовать теперь не политическими предпочтениями, а опираясь исключительно на профессиональные качества кандидатов.

У меня достаточный опыт муниципальной службы и юридической практики. К тому же, большинство депутатов в Думе — единороссы, и гораздо больше вероятности, что при отсутствии своего кандидата они поддержат меня — беспартийного, нежели Михаила Бузина — представителя партии ЛДПР.

По материалам АПН-Нижний Новгород

Похожие Записи

Об авторе: alex

« «Я невиновен. Приговор не остановит мою избирательную кампанию». Последние слова Навального и Офицерова на суде по «Кировлесу» Главная тема: У Валерия Павлиновича крепкое рукопожатие »