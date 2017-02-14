С 1 января 2017 года в соответствии с Постановлением Российской Федерации введен новый повышающий коэффициент к начислению платы за отопление и горячую воду в размере 1,5.

Повышающий коэффициент на отопление будет применяться к домам, не оборудованным общедомовыми приборами учета тепла. Таких в Петрозаводске почти 45%. Также повышающий коэффициент затронет квартиры, которые не имеют индивидуальных приборов учета горячей воды.

Полгода ПАО «ТГК-1» не применяло новую схему начисления, велась работа с управляющими компаниями, в результате которой началась установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в 80 домах. Помимо этого, был сформирован перечень домов, в которых повышающий коэффициент применяться не должен.

– Повышающий коэффициент не применяется к домам аварийного, ветхого жилого фонда и к тем, в которых тепловая нагрузка ниже 0,2 гигакаллорий в час. Вместе с управляющими компаниями мы проводили выявление таких домов и коэффициент по ним не применяется, – рассказал начальник отдела сбыта тепловой энергии ПАО филиала «Карельский» «ТГК-1» Вячеслав Гончаров на комитете в мэрии Петрозаводска.

При заключении договора на установку общедомового прибора учета с любой организацией до 31 марта 2017 года начисления платы за предыдущие месяцы в части применения коэффициента будут сняты.

– Мы надеемся, что к началу следующего отопительного сезона многоквартирные дома в полном объеме будут оборудованы общедомовыми приборами учета. Отмечу, что «ТГК-1» предоставляет жильцам возможность рассрочки на установку счетчиков на пять лет, – резюмировал Вячеслав Гончаров.

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2674597-vstupili-v-silu-novye-pravila-nachisleniya-platy-za-teplo.html

Похожие Записи

Об авторе: alex

« Новые вакансии ЦЗН Арзамаса Допуск в СИЗО и запрет обысков: чем адвокатам помогут президентские поправки в УПК »