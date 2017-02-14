Не выдержали нервы у Шанцева. После всех разговоров о будущих отставках губернаторов, после того, как в списке упоминалось и его имя, он решил действовать. Действовать так, как привык – с помощью рейтингов.

Всегда найдутся любезные политологи и социологи, которые с готовностью предоставят свои услуги для хорошего человека. Вот, и на этот раз некое агентство политических и экономических коммуникаций по итогам января поместило нижегородского губернатора в группу “очень сильное влияние”, в “топ-20 рейтинга глав субъектов РФ”(см. РБК).

Как-то очень скромненько откликнулись ребята. То ли дело сайт “Губернаторы.ру”: там Шанцев – в передовиках: держит первое место в “Первом народном рейтинге губернаторов”. Из 11650 проголосовавших на сайте человек – большинство за нижегородского губернатора. Любят – и все тут. Вот, и на “Волге” в субботу кто, думаете, комментировал победу Шанцева? – Известный московский блогер. Душевно, так, о нем говорил, прямо, даже, за Собянина, мэра столицы, обидно стало.

И это еще не все. Ждите новостей. Что там прокремлевский рейтинг Костина, Шанцев числом возьмет, завалит бедную администрацию Президента комплиментами в свой адрес. У него это здорово получается. Набил руку, как-никак одиннадцать лет тренировался.

Валентина Бузмакова

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