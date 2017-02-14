В субботу Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок в УПК, касающихся адвокатской деятельности. Президент предлагает окончательно решить проблему допуска защитников в СИЗО, убрать из процесса «карманных» адвокатов следствия, разрешить защите приобщать к делу свои доказательства и вызывать необходимых экспертов и сохранить адвокатскую тайну при проведении обысков у защитников. Профессиональное сообщество встретило новеллы с одобрением. Адвокаты объяснили «Право.ru», что изменится, если законопроект вступит в силу.

В СИЗО должны пускать с ордером и удостоверением

В ноябре прошлого года в Конституционный суд обратились адвокаты Сергей Бадамшин и Гаджи Алиев, защищающие интересы бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, которую обвиняют в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Они озвучили проблему, актуальную не только для «своего» уголовного дела, но и для адвокатов по всей России. Защитников отказывались пускать в СИЗО без предъявления уведомления от следователя, в котором подтверждалось бы, что адвокаты действительно защищают интересы арестанта.

КС с такой позицией сотрудников УФСИН не согласился категорически, указав в определении № 2358-О, что адвокатов должны пускать к подзащитным лишь на основании удостоверения и ордера, а «истребование у защитника иных документов запрещается» (см. «КС: адвокатам не нужно разрешение следователя для того, чтобы попасть в СИЗО»).

Президентские поправки в УПК предлагают закрепить такой подход на законодательном уровне, внеся в ст. 49 УПК изменения, согласно которым адвокат вступает в уголовное дело, а не допускается к участию в нем, и обладает всеми процессуальными правами с момента вступления в уголовное дело, а не с момента его допуска.

«Действующие нормы, регулирующие порядок вступления защитника в дело, содержат формулировки, позволяющие следователям, даже несмотря на разъяснения КС, не допускать адвокатов, мотивируя это необходимостью дополнительных документов, – объясняет Андрей Бастраков, старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». – Особенно остро эта проблема проявлялась в случаях вынесения процессуальных решений лиц, находящихся в международном розыске; нередки случаи, когда следователи ограничивают защитников в осуществлении защиты, обосновывая это необходимостью предоставления заявления обвиняемого, помимо предусмотренных ст. 49 УПК удостоверения и ордера».

Если закон будет принят, это существенно снизит риск недопущения защитника к участию в досудебной процессуальной деятельности, говорит юрист МГКА «Делькредере» Анастасия Пластовец. «Это значит, что теперь с защитника не смогут требовать разрешения следователя на участие в досудебной процессуальной деятельности, достаточно предъявить удостоверение адвоката и ордер», – говорит она.

Замена термина «допуск» адвоката на его «вступление» в уголовное дело действительно должно решить существующую проблему нарушения права на защиту, в связи с поздним вступлением адвоката в дело, поддерживает коллегу Виктор Буробин, президент АБ «Адвокатская фирма «Юстина», отмечая, что в заграничной практике случаи нарушения права на защиту недопустимы. «Когда моего Доверителя Виктора Бута доставили в Нью-Йоркскую тюрьму, к нему выстроилась очередь из адвокатов, предлагавших юридическую помощь. Ни одному из них для беседы с ним, как с потенциальным клиентом, не пришлось просить у следователя «допуска», – рассказывает Буробин. – При этом нужно понимать, что в США у Бута вообще не было никого, кто мог бы заключить договор с американским адвокатом, а сам Бут обвинялся в терроризме и для американцев ассоциировался с другом Бен Ладана. Но и в таких условиях помощь адвоката ему была обеспечена».

Анастасия Рагулина, директор юридической группы «Яковлев и партнеры», помимо исправления «терминологической ошибки» считает важным пункт, согласно которому к подсудимому или подозреваемому должны допустить адвоката, если это необходимо для получения его согласия на работу именно с этим защитником. «Зачастую, если человек находится под арестом, адвоката для него ищут родственники, «заочно», и не всегда понятно, смогут ли они работать вместе. Поэтому предварительное знакомство защитника с доверителем – необходимая мера для защиты прав обоих участников процесса», – говорит она.

Долой «карманных» адвокатов следствия

В ч. 3 и 4 ст. 50 УПК вносятся дополнения, согласно которым органы предварительного слудствия и суд должны будут учитывать принятый адвокатской палатой порядок участия адвоката в уголовных делах в качестве защитника по назначению. Авторы законопроекта указывают, что это позволит избежать ситуаций, когда следствие игнорирует решения органов адвокатского самоуправления и назначает адвокатов «вопреки интересам подозреваемых и обвиняемых».

Артём Каракасиян, адвокат, руководитель практики уголовного права и процесса «Инфралекс», считает, что эта мера позволит бороться с «карманными» адвокатами следствия. «Не секрет, что привлечение следователями «своих» адвокатов, особенно на начальных стадиях процесса, поставлено фактически на поток и превратилось в маленький бизнес, – описывает проблему юрист. – Следователи могут оформлять процессуальные документы любым удобным для себя образом, а «карманные» адвокаты получают постоянный источник дохода. Зачастую такие документы потом являются единственной основной обвинения».

Адвокатские палаты пытались бороться с этим, применяя санкции к адвокатам, нарушающим порядок привлечения к делу следственными органами, но полностью остановить эту порочную практику не могли. Поправки в закон помогут исправить ситуацию, считает Каракисиян.

Адвокатам разрешат собирать доказательства

Чтобы уравнять процессуальные права адвокатов и обвинителей, ст. 58 УПК предложено дополнить положением о том, что стороне защиты не могут отказать в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Андрей Бастраков из АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» назвал эту новеллу, расширяющую полномочия защитника в процессе доказывания по делу, «настоящим прорывом». «Полагаю, что обязательность приобщения доказательств стороны защиты повысит качество следствия как на досудебных стадиях, так и в суде», – говорит юрист.

«Это позволит исключить отказы в рассмотрении и удовлетворении ходатайств об исследовании доказательств, приобщении к делу документов и других материалов и другие неправомерные ограничения в реализации адвокатом его процессуальной функции», –добавляет президент фирмы «Юстина» Виктор Буробин.

Михаил Воронин, старший партнёр, адвокат КА «Юков и партнёры», обращает внимание на то, что предложенную норму «следовало бы сделать более радикальной», поскольку в ней есть оговорка – в ходатайстве не могут отказать в случаях, когда обстоятельства, о которых в нем говорится, «имеют значение для дела». «Это, конечно же, явлется неким оценочным признаком, и судья и следователь могут отказать в удовлетворении такого ходатайства, что настораживает», – объясняет он.

В целом же новелла подчеркивает, что заключение эксперта и показания специалиста – это полновесные доказательства. «Несмотря на то, что они и сейчас есть в УПК, практика к ним относится предвзято, – комментирует Воронин. – Суды очень часто отказываются давать им оценку. Например, не принимают заключение специалиста, если оно получено в непроцессуальной форме. Я надеюсь, что предложенные нововведения лишат основы этот довод суда».

Чтобы обыски не раскрывали адвокатской тайны

В УПК предлагается внести новую ст. 450.1, которая позволит проводить обыски в служебных помещениях адвокатов и выемку документов из адвокатского досье только по решению суда и в присутствии наблюдателей от адвокатской палаты. Причем такие действия разрешат лишь в отношении защитников, против которых возбуждено уголовное дело. Судья, санкционируя следственные действия, должен будет указать в своем решении «данные, служащие основанием» для них, а также «конкретные отыскиваемые объекты». Изъятие иных документов не допускается.

Новелла закрепляет позицию Конституционного суда, который в декабре 2015 года «сформулировал ряд минимально необходимых требований к соблюдению конфиденциальности в адвокатской деятельности» (см. «Обыск у адвоката: как применить определение КС»). Александр Балян, руководитель Новосибирской городской коллегии адвокатов, который пожаловался в КС, называет предложенные нововведения революционными и вводящими институт независимого наблюдателя: например, сейчас следователи могут по ходу обыска детально ознакомиться с любыми документами адвоката и даже изъять их. «Адвокатская тайна – это не привилегия сословия, – считает он. – Подзащитный рассказывает адвокату всю правду, так как уверен, что этого больше никто не узнает. Значит, адвокатская тайна позволяет гражданину не свидетельствовать против себя, а такое право каждому гарантирует ст. 51 Конституции» (см. «Путин внес поправки в УПК о правилах обыска у адвокатов»).

Эксперты «Право.ru» согласны, что изъятие всего адвокатского досье могло нарушить адвокатскую тайну. Сейчас обыск, осмотр и выемка документов в отношении адвоката регулируются только ст. 18 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и практикой Конституционного Суда, отмечает юрист «Делькредере» Анна Сухарева. «Эти положения законопроекта направлены на обеспечение гарантий независимости адвоката и конфиденциальности в отношениях с доверителем. На это же направлено расширение перечня недопустимых доказательств сведениями, входящими в производство адвоката по делам его доверителей. Законопроект предусматривает запрет на изъятие таких документов, однако на практике могут возникнуть сложности с разграничением документов адвокатского производства и личными документами адвоката», – говорит она.

Все предложенные законопроектом новеллы «существенно демократизируют российский уголовный процесс и во многом придают ему все черты состязательного процесса, как наиболее отвечающего принципу справедливости», отмечает Виктор Буробин из «Юстины». «Эти изменения не могут не приветствоваться адвокатским сообществом. Теперь слово за законодателем», – говорит он.

https://pravo.ru/news/view/138140/?cl=DT

Фото пресс-службы ФПА РФ

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