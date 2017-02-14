«Нарушение обмена веществ в организме, основанное на недостаточной выработке инсулина при сахарном диабете, требует пересмотра потребления в пищу углеводов. Поэтому возникает вопрос: «Можно ли хлеб, и какой лучше при этой болезни? Почему местные хлебозаводы не выпускают продукцию для людей с сахарным диабетом?»

Людмила Викторовна, Арзамасский район

Уважаемая Людмила Викторовна, Ваш вопрос мы переадресовали администрации ЗАО «Арзамасский хлеб». Ответ последовал незамедлительно: с 1.марта 2017 на предприятии стартует продажа новинок: хлебобулочногоизделия «Умница», обогащенного йод -казеином и хлеба «Низкокалорийный» для людей с сахарным диабетом.

О полезных свойствах этого продукта более подробно рассказывает начальник производственно-технической лаборатории Анна Александровна Арефьева.

-Основным показателем состояния организма при диабете является уровень глюкозы в крови. Регуляция этого уровня – главная цель терапевтического воздействия. Частично эту задачу можно выполнить при помощи рационального питания, иначе говоря – диетотерапии. Количество углеводов в рационе и, в частности, хлеба, при диабете нужно в обязательном порядке контролировать. Это не значит, что пациентам с СД нужно полностью отказаться от хлеба. Для людей, с таким заболеванием, предприятие ЗАО «Арзамасский хлеб»выпустило хлеб «Низкокалорийный». Они имеет низкое содержание углеводов, в состав входят отруби, вместо сахара использован сорбит. Эту продукцию можно включать в состав, как лечебного питания, так и для повседневного использования в качестве основных хлебобулочных продуктов.

-Что такой йод- казеин, каковы его полезные свойства? Используется ли он в традиционных хлебобулочных изделиях?

Хлебобулочное изделие «Умница», обогащенное йодированным белком – йодказеином. Это пищевая добавка, которая представляет собой аналог природного соединения йода с белком молока. Йодказеин совершенно безопасен и рекомендован в качестве профилактического средства при заболеваниях щитовидной железы, связанных с недостатком йода в организме.

Йодказеин используется не только в форме биодобавки, но и как компонент различных функциональных продуктов, в первую очередь хлеба. Известно, что йод является одним из важнейших микроэлементов для здоровья человека, определяющим нормальное течение многих физиологических процессов. Дефицит йода вызывает развитие умственной и физической слабости, ухудшение памяти, замедление роста, бесплодие, способствует ожирению, повышенной утомляемости. В России йоддефицитные состояния отмечаются практически на всей территории. При рекомендуемой норме 150 мкг в день среднее потребление микроэлемента у 100 млн жителей нашей страны в среднем в 2-3 ниже. До недавнего времени наиболее распространенным способом профилактики йоддефицитных состояний было массовое йодирование поваренной соли путем введения в ее состав неорганических источников этого минерала. Такой продукт не является стабильным, со временем его органолептические показатели ухудшаются. Изделие «Умница» один из способов поддерживать свое здоровье. Вес продукции составляет 200 гр.

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