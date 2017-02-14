Есть работа:

• ЗАО Нижегородагропроект, тел. 9-43-01: главный инженер проекта (з/пл. 30000 руб.), инженер (проектирование систем водоснабжения, з/пл. 20000руб.), инженер-геодезист (з/пл. 25000руб.);инженер-строитель (з/пл. 20000 руб.), водитель (з/пл. 14000 руб., кат. В,С);

• Пермская научно-производственная приборостроительная компания, тел. 8-9056694224: инженер-конструктор (з/пл. 22000 руб.), инженер-программист (з/пл. 22000 руб.), инженер-электроник (з/пл. 22000 руб.);

• СУ-7, тел.7-09-02: водитель автомобиля (кат. В,С,Д, з/пл. 25000 руб.), водитель лесовоза (з/пл. 27000 руб.), машинист автокрана (з/пл. 25000 руб.);

• ООО Промгражданстрой, 8(831)422-27-70: юрист (з/пл. 20000руб.), машинист автомобильного крана (20000-30000 руб.), подсобный рабочий (з/пл. 10000 руб.);

• Гидропресс, тел. 9-55-50: токарь 4-5 разр (28000-35000руб.), электрик 4-5 разр. (25000-30000 руб.);

• Комтехмаш с. Абрамово, тел. 8-8007759086: слесарь-ремонтник (з/пл. 25000 руб.);

• ОАО Коммаш, тел. 7-86-42: инженер-программист (з/пл. 18000 руб.);

• Пешеланский гипсовый завод, тел.5-54-76: помощник формовщика (з/пл. 13500-18000 руб.);

• ООО «Абрамово», тел. 5-41-89: главный бухгалтер (з/пл. 18000 руб.);

• ООО «Чкалово», тел. 5-60-39: тракторист (МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150К, з/пл. 12000 руб.);

• Отдел МВД по Арзамасскому району, тел. 7-72-09: специалист по связям с общественностью (з/пл. 11800 руб.), техник по ремонту и обслуживанию компьютеров (з/пл. 11600 руб.), водитель автомобиля (з/пл. 9600 руб., кат. В);

• Тепловые сети Арзамасского района, тел. 5-19-70: лаборант химического анализа (з/пл. 9000 руб.);

• Столовая №7, тел. 7-57-23: кухонный рабочий (з/пл. 12000-15000 руб.);

• Кафе «Три медведя», тел. 6-68-47: пекарь (з/пл. 10000 руб.), повар 3-5 разр. (з/пл. 15000 руб.), помощник повара (з/пл. 8000 руб.);

• Арзамасский хлеб, тел. 7-22-00: уборщица (з/пл. 11500-12000 руб., график 6.30-15.00, сб,вскр-выходной);

• Центр социально помощи семье и детям города Арзамаса, тел. 9-76-90: психолог (з/пл. 7500 руб.), воспитатель (з/пл. 7500 руб.);

• Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста, тел. 9-45-26: заместитель директора по медицинской части (з/пл. 14171-15000 руб.), социальный работник (з/пл. 10000-11000 руб.);

• Центр ремесел Арзамасского района, тел. 5-11-39: мастер декоративно-прикладного искусства (р.п. Выездное, с. Березовка, с. Красное, з/пл. 10520-14500 руб.);

• Д/с №3, тел. 2-11-73: повар 4 разряда (з/пл. 8000 руб.);

• Д/с №52, тел. 2-60-93: дворник (з/пл. 7500 руб.);

• Школа №10, тел. 2-25-45: повар (з/пл. 7500 руб.);

Телефон для справок: 2-98-29

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