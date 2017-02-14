ПРОДАЮ

* 2 комнаты в общежитии ул. Пландина, 13 кв.м и 17 кв.м, комнаты смежные, можно отдельно. Цена договорная. Т. 8-910-392-49-70

■ Комнату в общежитии, р.п Шатки, ул. Рабочий порядок, д.1. Торг при осмотре. Т.8-908-168-26-11

■ Комнату в общежитии, ул.Парковая,18 кв.м, состояние жилое. Цена 750 тыс.руб.Т.8-920-047-58-51.

■* 1-комн. квартиру Комсомольский бульар, 1 этаж, кирпич, пл. окна. Цена 1320 тыс.руб. Т. 8-952-773-97-13

1-комн. квартиру, 40 кв.м, нов.дом, 2/5, кирпич, балкон 3м, с/у совм., ремонт, мебель, гардеробная. Цена 2400 тыс руб. Т. 8-987-390-84-24

■ 1-комн. квартиру, новострой на ул.Шер, в квартире никто не живет, 5 этаж, без ремонта. Цена 1800 тыс.рублей. Т.8-952-784-54-31.

■ 1-комн. квартиру, 11 микрорайон, 1 этаж, панель, состояние хорошее, балкон застеклен, пластик. Т.8-920-014-98-22.

■ 1-комн. квартиру на ул. Калинина, 33 кв.м, кухня 7 кв.м. балкон, 2/5, состояние жилое. Цена 1350 тыс.руб. Т. 8-952-457-80-55

■ 1-комн. квартиру, ул. Володарского, кирпич, 4 этаж, 35,4 кв.м., все удобства, состояние жилое, балкон застеклен. Цена 1500 тыс. руб. Т.8-920-047-58-51.

■ 1-комн. квартиру, в/у, 33,7 кв.м, п. Высокая гора, кирпич, 2 этаж, отличное состояние, сарай, земля. Т. 8-910-144-53-11

*

■ 2-комн. квартиру в строящемся доме по ул. Молокозаводской, 65а, сдача — 1 кв. 2017, пай выплачен. Т. 2-26-67, 8-902-787-33-31

■ 2-комн. квартиру, ул. Заклубная, 3/4, не угловая, теплая, 51 кв.м, кухня 8,1 кв.м, комнаты изолированы, с\у раздельный, балкон застеклен, счетчики, мебель остается. Т. 8-910-871-23-74.

■ 2-комн.квартиру, 11 мик-он, 56 кв.м, 1/5, панель, комнаты на разные стороны, ремонт.Т.8-920-014-98-22.

■ 2-комн. квартиру, с.Ореховец, Дивеевский район, 2 этаж, 43 кв.м, комнаты изолированы, и/отопление, в/удобства, 20 км от Арзамаса. Цена 550тыс.руб. Т. 8-987-758-27-97.

■ 2-комн. квартиру, с.Дивеево, 43 кв.м, 1/2, кирпич, все удобства, и/отопление, пластиковые окна. Цена 1 550 тыс.руб.Т.8-952-784-54-31.

■ 2-комн. квартиру, ул.Парковая, 45 кв.м.,комнаты изолированы, санузел раздельный, 5 этаж, Цена1550 тыс.руб., или обмен на 1-комн. квартиру .Т.8-987-758-27-97.

■2-комн. квартиру, ул. Красноармейская, 1 этаж, кирпич, 30 кв.м, газ, вода, ц/кан-я, земля, есть место для пристроя. Т.8-920-014-98-22.

■ 2 комн. квартиру, ул.Кирова, комнаты изолированы, кухня, прихожая, состояние хорошее, газ, АГВ, вода, м/кан-я, есть сарай, подвал, земля. Цена 1050 тыс.руб.Т. 8-987-758-27-97.

■ 2-комн. квартиру в г. Лукоянове, 2/2, кирпич, 36/23/6 кв.м, и/о, в/у, хороший ремонт. Цена договорная. Собственник. Т. 8-908-237-31-62.

■ 2-комн. квартиру, р.п Ардатов, ул. Чкалова, 45 кв.м, котел, все счетчики, лоджия, погреб, земельный участок, место под гараж. Цена 1300 тыс.руб.Т. 8- 910-006-91-49

■ 2-комн. квартиру в р.п Шатки, 1/5. Т. 8-908-744-55-05.

■ 2-комн. квартиру в г. Первомайске. С и/о, 47.7 кв.м., комнаты изолированы, подвал, участок земли. Цена договорная. Т. 8-953-578-48-63

■ 2-комн. квартиру в г. Лукоянове. Т. 8-910-884-74-07.

■ 2-комн.квартиру, ул.К.Маркса, все удобства, комнаты изолированы, 36 кв.м,есть сарай, немного земли, полуцоколь. Цена 1250 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ 2-комн. квартиру, 46 кв.м., комнаты изолированы, газ, АГВ, канализация, сарай, земля. В г. Лукоянове.Т.8-950-612-72-53.

■ 2-комн. квартиру , 49,8 кв.м, с балконом, 1 этаж, дом из красного кирпича, очень теплый, в/у. Т. 8-902-787-93-55.

■ 2-комн. квартиру на пр. Ленина, 45 кв. м, окна ПВХ, с/у совмещен (плитка). Т.8-915-952-42-25.

■ 3-комн.квартиру, пос.Высокая гора, 70 кв.м, комнаты изолированы, состояние жилое, на первом этаже, есть подвал, земля, рассмотрим варианты обмена. Т.8-987-758-27-97.

■ 3 комн. квартиру, ул.Калинина, 3/3 этаж, кирпич, 47 кв.м, состояние хорошее. Т.8-920-014-98-22.

■ 3 комн.квартиру, 12 микрорайон, 2 этаж, состояние хорошее, пластиковые окна, комнаты изолированы, пл.64 кв.м. Т.8-987-758-27-97.

■ 3-комн. квартиру, ул. Мира, 61 кв.м, с/у раздельный, средний этаж, счетчики, кафель, состояние жилое, собственник. Т.8-920-039-46-52, 6-58-48

■ 3-комн. квартиру, 55,5 кв.м, имеется сарай, кирпичный, с погребом, немного земли. Т. 9-05-44, 8-910-108-34-68.

■ 3-комн. квартиру, пр. Ленина, 64 кв.м, 3/3, кирпич, сан.узел раздельный, состояние жилое, балкон, подвал. Цена 2700 тыс.руб, т, 8-917-005-34-17

■ 3-комн. квартиру, ул.Калинина, 3/3 этаж, кирпич, 47 кв.м, состояние хорошее.Т. 8-920-014-97

■ 3-комн. квартиру на ул. Мира. 61 кв.м., с/у раздельный, счетчики, кафель, состояние жилое. Собственник. Т. 8-920-039-46-52, 6-58-48.

■ Дом, с.Красное, 40 кв.м, газ, вода, надворные постройки, земли 10 соток, подьезд — асфальт. Цена 850 тыс.руб., можно под мат/капитал+доплата Т.8-920-014-98-22.

■ Дом, с.Красное, бревенчатый, 35 кв.м, 12 соток земли, вода в доме, газ рядом, есть баня. Цена 570 тыс.руб.Т.8-952-784-54-31.

■ Дом, с. Морозовка, площадь 40 кв.м, вода в доме, новая баня, земли 12 соток, 3 комнаты+кухня, паровое отопление, газ рядом. Т. 8-920-014-98-22.

■ Дом, с. Зямятино, бревенчатый пятистенный, пластиковые окна, 2 больших комнаты, летняя большая веранда, газ,вода,канализация,30 соток земли, надворные постройки, баня, хороший подьезд к дому.Т.-952-784-54-31.

■ Дом, с. Белозерье, бревенчатый, на фундаменте, пластиковые окна, новая баня, печное отопление, надворные постройки, рядом лес, озеро, земли 10 соток. Цена 300 тыс.рублей Т.8-952-784-54-31.

■ Дом, с.Кирилловка, бревенчатый, газ, вода в доме, надворные постройки, баня, земля, подъезд к дому — асфальт.Т.8-920-014-98-22.

■ Дом, с.Красное, бревенчатый, газ, вода,канализация, 2 комнаты+кухня, пластиковые окна, надворные постройки, земли 8 соток, подьезд к дому хороший, документы готовы к продаже. Цена 1 млн.рублей.Т.8-952-784-54-31.

■ Дом деревянный в Лукояновском р-не., с. Иванцево. Газ, вода (во дворе колодец), колонка 5 м. от дома, пластиковые окна, большой сад. Т. 8-920-041-27-44

■ Дом деревянный с печным отоплением, 59,1 кв.м, надворные постройки, баня, 10,2 сотки земли, в центре села. Недорого. Торг уместен. Т.8-904-398-99-68

■ Дом, с. Красное, на фундаменте, газ, вода, канализация, 25 соток земли, гараж на 2 машины, баня. Цена 1050 тыс.руб. Т.8-952-784-54-31.

■ Дом, с.Кирилловка, бревенчатый, газ, вода в доме, надворные постройки, баня, земля, подъезд к дому — асфальт. Т. 8-920-014-98-22.

■ Часть дома, ул. Ступина, ч\у, АГВ, 3 сотки земли, 40 кв.м. Цена 1300 тыс. руб. Т. 8-904-049-19-27.

■ 1/2 части дома, 3-комн., кухня, в/у, сан. узел раздельный, крыша-мансарда. Сделан кап.ремонт, или меняю на общежитие или часть дома без удобств с вашей доплатой. Рассмотрю любые варианты. Т. 8-952-780-33-60 (без посредников).

■ Часть дома, ул. 1 Мая, 60 кв.м, АГВ, есть сарай, земля. Цена 800 тыс.руб.Т.8-901-801-62-43.

■ Часть дома, шлакоблочный, ул.Горького, газ в доме, вода и канализация рядом, 3 сотки земли. Цена 1050 тыс.руб.Т.8-920-014-98-22.

■ Часть дома, ул. Володарского, 100 кв.м, все удобства, земли 12 соток, отдельный вход. Рассмотрю варианты обмена. Цена 2100 тыс. руб. Т.8-920-014-98-22.

■ Часть деревянного дома, ул.Коммунистов, все удобства, сарай, погреб, земля, 2 комнаты+кухня. Т.8-952-455-70-50.

* Сруб бани сосна 3,5х3.5 диаметр 22-24. строганный в комплекте , пол, потолок. Брус, перерубы, расспуска и т. Д. Т. 8-904-902-04-14

■ Сруб, б/у, сосна, 4х7 + потолочные доски, матка. Цена договорная. Недорого Т. 8-952-788-69-35

■ Дом деревянный, сруб., 59 кв.м, 16,5 соток земли, жилой, со в/у, есть баня, гараж, сарай, окна пластиковые, внутри оштукатурен. Т.8-960-175-44-33

■ Дом небольшой, вода, печное отопление, баня, хоз.постройки, огород, идеальное место для дачи, Первомайский район. Т.8-902-684-97-84

■ Дом, нужен ремонт, 49 соток земли, 2 участка, сад, огород, свет, вода есть, газ рядом по Дивеевской трассе, в 30 км от г. Арзамаса. Т. 8-920-291-58-74

■ Земельный участок в д. Марьевка, 22 сотки, скважина на участке, газ, вода рядом.Документы готовы. Цена 370 тыс.руб. Т. 8-929-042-37-47

■ Участок земельный, под ИЖС, с. Кичанзино, 18.5 соток. Цена 300 тыс.руб. Т. 8-920-014-98-22.

■ Земельный участок, с.Красное, в центре, 10 соток земли, газ и вода рядом. Цена 500 тыс. руб.Т.8-920-014-98-22.

■ Земельный участок, ул. К.Маркса, 5 соток земли,Т.8-920-014-98-22.

■ Земельный участок, с. Чуварлейка, Березовка, Кирилловка.Т.8-920-047-58-51.

■ Земельный участок, м-он Сосновый, 11 соток. Цена1200 тыс.руб. Т.8-920-014-98-22.

■ Производственное помещение, ул.Казанская, дом 4, 180 кв.м, центральное отопление, электричество 380V. Цена 1900 тыс.руб.Т.8-920-014-98-22.

■ Гараж в ГСК-10, 30 кв.м, погреб, яма, ворота под ГАЗель Цена договорная. Т. 8-920-002-94-97

■ Гараж в ГСК-2. Срочно. Т.8-910-120-43-62

■ Гараж 4А, Коммаш. Яма, погреб. Полы деревянные, собственник. Цена 90 тыс.руб. Т. 8-960-169-13-87, 9-68-41

■ Daewoo Matiz, 2007 г.в. цвет красный. Пробег 90 тыс.км. Цена 85 тыс.руб. Торг. Т. 8-902-305-90-85

■ Chevrolet Cruze. 2012 г.в., 1.6л, АКПП . Цвет — серый, пробег 49 тыс.км, комплектация LS, состояние отличное. Цена 550 тыс.руб.Торг при осмотре Т. 8-953-578-78-69, 6-57-31.

■ Ниву – Шевролет, 2011 г.в. цвет «снежная королева», пробег 64 тыс. км, в хорошем состоянии, без ДТП. Т. 8-930-711-98-75

■ Лада Гранта, 2013 г.в., пр. 46 тыс.км., цв. черный. Т. 8-908-742-11-07

■ ГАЗ-2217, 2000 г.в. цвет белый, на ходу, недорого. Т.8-902-787-93-55

■ ГАЗ-3102 белого цвета, дв.402, КПП-5, салон 3110. Цена15 тыс.руб. Торг, или на запчасти. Т. 8-902-783-01-75

■ ГАЗель, тент, удлиненная, ГБО. Срочно. Т. 8-987-550-12-14, 5-19-78.

■ ГАЗ 31029, черная, 1989г. выпуска, двигатель 402, на ходу. Цена 20 тыс.руб или на з/части. Т.8-920-292-82-79

■ ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г/в, цвет темно-красный, пробег 85 тыс.км. Цена 115 тыс.руб. Т. 8-910-133-76-48

■ ВАЗ- 2114, 2004 г.в ,пробег 132400 км., передний привод, цв.серый металлик, музыка, чехлы, летние литые диски + комплект зимней резины, без ДТП, состояние хорошее. Цена 115 тыс.руб. Торг. Т.8-904-78-99-014,2-32-75.

■ Volkswagen Touran, 2005 г.в., цвет черный, дизель 2.0, коробка-автомат, комплект зимней резины, авто в хорошем состоянии. Цена 380 тыс.руб. Торг. Т. 8-953-245-46-04

■ Citroen Berlingo 2003 г., бензин, передний привод, пробег 120000-129999 км, 1,4 Мт, цвет серый. Срочно. Т. 8-920-005-53-99

■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в., в эксплуатации с 2012 года, коробка- автомат, 1 хозяин, отличное состояние. Цена 580 тыс. руб. Торг. Т. 8-902-68-96-431.

■ Rover 400, 1999 г.в. цвет темно-синий, пробег 180 тыс.км/ Цена 149 тыс.руб. Т. 8-904-922-03-84

■ Suzuki Ignis, цвет черный, пробег 170 тыс.км, 2000 г.в. МКП,без ДТП, новое сцепление, 2 комплекта резины. Цена 200 тыс. руб. В России с 2006 г., бережная эксплуатация. Т. 8-953-551-48-38.

■ Chevrolet Lanos, 2009 г.в, цв.красный, 64 т.км, музыка, сигнал., резина зимняя и летняя. Т.8-904-791-72-82.

■ Запчасти для Daewoo Nexia. Двигатель 1.5 л. 8 клап., кузовное железо, радиатор печки, задний бампер, передние стойки, левый привод, колеса R13 с зимней резиной. Т. 8-908-754-08-22.

■ Хонду HR-V – 2004 г.в. Цена 380 тыс.руб. Т. 8-950-378-69-13

* Двигатель ГаЗ-53 1 комплектации с кап.ремонта, в разобранном состоянии . Бензобаки ГаЗ основной и дополнительный ЗИЛ 131 .Швейная ножная машинка новая . Т. 8-910-895-20-39

■ ДВС В РАЗБОРЕ РЕНО СЦЕНИК K4J750, недорого. Т.8-920-252-02-54

■Сельхозтехнику: опрыскиватель ОПВ — 2000 — 01, прицеп тракторный для МТЗ. Т. 8-920-014-98-22.

■ Мотор ЗИД-45, новый, насос водяной, новый, колесо к «Волге», стартер к МТЗ. Т. 8-920-036-53-40.

■ Диван-аккордеон без подлокотников в хорошем состоянии, б/у, цвет бамбук, со съемным чехлом. Цена 5000 руб. Торг. Т. 8-908-160-49-73

■ Детскую коляску в отличном состоянии 3 в 1 ( 2 короба и автолюлька), подойдет как для мальчика , так и для девочки. Цена 15 тыс.руб. Т. 8-960-166-66-11

*Зимний пуховик синий, р-р 52-54, недорого, немного б/у. Т.8(83147) 6-81-07

■ Детские вещи на девочку от 2 до 8 лет, новые и б/у, недорого. Т. 8-908-154-46-40

■ Зимний костюм для мальчика, рост 116. Цена 2000 руб. Куртку осень-весна, рост 116 (5-6 лет) + джинсы. Цена 700 руб. Футболки, рубашки, кофты — 100-250 руб. Все в хорошем состоянии. Т.8-929-044-43-20

■ Козочку, семь месяцев. Т. 8-920-018-82-96

■ Мешки б/у 50кг – 7 руб_шт, 25кг.-3 руб/шт. Т. 8-920-050-22-10

■ Козье молоко — 60 руб за литр, с доставкой — 100 руб. за литр Т. 58-078, 8-910-387-79-58

■ Цветок «Алоэ», женскую сумку, сапоги женские зимние-осенние. Т. 8-908-156-43-09

■ Шерсть битую – белую, пряжу. Т. 8-905-011-93-78.

КУПЛЮ

■ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ БАРАХЛО: газ. колонки, плиты, бытовая техника любой металлический хлам ОТ 50КГ, кровельное железо, аккумуляторы, макулатуру, вывезу сам Вывоз мусора при ремонте бесплатно. Т. 8-952-783-12-23

■ Металлический хлам (газ. колонки, плиты, батареи, ванны, холодильники, автозапчасти, котлы, стиральные машины, чугун, любой чермет, все б/у) от 50кг, кровельное железо, аккумуляторы, вывезу сам. Т.8-952-780-41-07

■ ИКОНЫ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, КАРТИНЫ ОТ 50 ТЫС. РУБ., КНИГИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ СССР, МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ И ДР.ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ. ДОРОГО. Т.8-920-000-71-72

■ Старинные: иконы и картины от 50 тыс.руб, книги до 1920 года, статуэтки, золотые монеты, самовары, колокольчики, старинную мебель, буддийские фигуры. Т. 8-920-075-40-40

■ Радиодетали, платы, контакты, часы, катализаторы, ноутбуки. Т. 8-909-287-38-59.

**Запчасти для мотоцикла М72 Т. 8-950-627-57-36

■ Домик в деревне (наличные, если нужно, оформлю документы) Т. 8-920-047-58-51

■ Любое жилье срочно (наличные). Т.8-908-162-54-54.

■ Квартиру от собственника Т. 8-920-014-98-22.

■ Земельный участок, срочно.Т.8-901-801-62-43.

■ Бинокулярный микроскоп (производство СССР). Т.8-930-675-83-94

■ Золотое кольцо и серьги. Т. 8-930-675-83-94

СДАЮ

** 2-комн. квартиру по ул. Ленина д.108 а. Т. 8-930-82-83-722

** Квартиру по часам и суткам Т. 8-962-517-62-11

* В аренду стоматологической кабинет с оборудованием Т. 8-987-083-16-15

■ В аренду офис, ул. Чехова, д.1. Цена 5 тыс. руб. Т. 8-910-146-28-30

■ Офисное помещение от 300 руб. за кв.м. Т. 8-910-146-28-30

МЕНЯЮ

■ Дом, 90 кв.м, ванная, туалет, газ, вода. Летняя кухня, сад, 20 соток земли, на квартиру в Арзамасе. Т. 8-995-194-89-68

■ Часть дома, все удобства, 50 кв.м., 2 комнаты, кухня 8 кв.м. Т. 8-930-292-32-00.

■ 1/2 части дома на 1-комн. квартиру или общежитие с вашей доплатой, или продаю. Кухня, лоджия, в/у, вход отдельный. Собственник. Т. 8-952-780-33-60.

■ 2-комн. квартиру со в\у, пос.Высокая гора, и 4-комн.квартиру у\п в 11 микр. на две 2–комн.квартиры в г.Арзамасе. Т.8-910-888-51-46.

■ 4- комн. квартиру в д. Березовка, состояние отличное на 1-комн. квартиру с доплатой. Т. 8-910-88-17-641.

УСЛУГИ

■ Натяжные потолки от 300 руб./м. Быстро. Качественно. Недорого. Т.8-905-013-55-19

■ Сертифицированный фотограф предлагает услуги по фотосъемке. Т. 8-930-818-96-27 Игорь.

■ Ремонт стиральных машин-автомат на дому. Гарантия. Выезд в район. Т. 8-908-155-59-09.

■ Ремонт стиральных машин-автомат на дому. Гарантия. Покупка б/у машин. Т. 8-915-946-42-49.

■ Выполню ремонт стиральных машин-автомат на дому с гарантией. Т. 8-950-368-43-11.

ТРЕБУЮТСЯ

** Ардатовскому фанерному заводу на работу требуется заместитель гл. бухгалтера. Заработанная плата при собеседовании. Обращаться по Т. 8-910-395-47-39, 8(83179)5-02-01

■ Стоматолог – ортопед оформление по ТК или по совмещению. Т. 8-987-083-16-15.

■ Водитель, график: пн-пт., з/п.8000р.

Т. 8-902-303-07-52

■ Водители для работы в такси в ночное время, на постоянной основе Т. 8-910-146-28-30

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