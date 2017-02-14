Государственная услуга по регистрации подержанных транспортных средств (ТС) вот уже двое суток, по информации источников «Козы», не оказывается в Нижегородской области. Официально данная информация не подтверждается, однако в подразделении ГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области на Стрелке 10 февраля «Козой» были обнаружены соответствующие объявления.

В пресс-службе сообщили, что, действительно, имеют место быть технические проблемы с программным обеспечением, однако документы на регистрацию ТС якобы принимаются. В то же время специалисты ГИБДД, ведущие прием граждан, сообщили, что регистрируются только новые автомобили.

По информации источников «Козы», проблемы с регистрацией подержанных машин возникли во всех регионах России. Объясняется это тем, что была произведена попытка объединения региональных баз данных ГИБДД в общую – в федеральную.

Ирина Славина,https://koza.press/news/2590

Похожие Записи

Об авторе: alex

« Продаю, куплю, меняю…. Новые вакансии ЦЗН Арзамаса »