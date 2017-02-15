«Желтоксан» — декабрь по казахски. Так в этой стране и называют трагедию, произошедшую в Алма-Ате 16-18 декабря 1986 года. Даже спустя четверть века это первое в эпоху «перестройки» массовое выступление против политики советского руководства вызывает самые противоречивые толкования и оценки. Формальные причины Формально триггером беспорядков в Казахстане в 1986 году стала смена руководства республики. В декабре 1986 был снят со своего поста многолетний лидер казахстанской компартии Динмухамед Кунаев, которого по решению, вынесенному «в центре», заменил Геннадий Колбин. Назначение Колбина, по версии Горбачева, объясняется жалобами казахстанских администраторов на непотизм Кунаева, самовосхваление, злоупотребления, просчеты в кадровой политике (Лигачев приводил цифры: 41 секретарь райкома, 3 первых секретаря обкома, три председателя облисполкомов привлечены к уголовной ответственности). Предположительно, Горбачев пошел на эту непопулярную меру, поскольку местные кадры были сочтены погрязшими в клановых делах и коррупции, а конкретную кандидатуру подобрал, по-видимому, опираясь на мнение своих соратников: Колбин ранее работал с Шеварднадзе в Грузии и с Рыжковым в Свердловске. Ранее новый секретарь поработал в Ульяновской области и там провел основательную кадровую чистку. Так или иначе, решение это повлекло двухдневные волнения. В рамках мероприятия впервые в истории СССР начиная с 7.11.1927 года, с разгона демонстраций сторонников Троцкого и Зиновьева, были выдвинуты политические требования. Хронология событий Дело началось 17 декабря рано утром, между 7:00 и 8:00 к обкому стали собираться толпы молодежи. К часу дня толпа на центральной площади Алма-Аты, тогда площади Брежнева, разрослась до двух тысяч человек, скандировала лозунги и была настроена довольно решительно. Выступать ораторам из числа собравшихся мешали трансляцией через городскую радиотрансляционную сеть казахской музыки. Хотя выступали видные республиканские чины, в том числе Мукашев и Назарбаев, градус напряженности рос, и командир ВВС страны генерал И.Яковлев дал санкцию на переброску подкреплений. Еще утром силовиками сразу же были взяты под охрану соответствующие объекты – сберкассы, здания партийных органов, телецентр, Госбанк, оружие и боеприпасы из ведома учебных заведений изымались. Примерно в 3-4 часа дня на площадь, заблокированную ввшниками и милицией, прорвалась еще одна тысячная толпа с палками, трубами и арматурой, в течении всего дня демонстранты затевали склоки с оцеплением, препятствовали попыткам вычленить и задержать активистов, закидывали оцепление камнями, кусками штукатурки, а трибуну – снежками и кусками льда. Вечером, примерно между 17:00 и 18:00 была предпринята попытка штурма здания ЦК, которую силовики отразили, вслед за чем начали очистку площади, вылившуюся в массовую драку, поскольку демонстранты оказали сопротивление с палками и камнями. Силовики «изъяли из толпы около 700 человек, вывезли их из оцепления и изолировали». Националисты сообщают, что «изоляция» проводилась путем вывоза за город, срезания ремней и пуговиц на штанах и оставления в снегу. Несколько раз за последующие часы силовики пытались выдавить и рассеять толпу, применив по ходу дела и пожарные машины, которые толпа закидала камнями; среди пожарников были раненые. Спецсредства у силовиков имелись, но не были применены. Около полуночи площадь очистили от демонстрантов, задействовав дубинки, лопатки и собак. 18 числа собрание началось вновь, несмотря на плотную блокаду площади и контроль за прилегающей местностью. До середины дня ситуация оставалась под контролем, а около 4 часов дня милиция, ввшники и армия при поддержке бтр- и пожарных машин снова очистили площадь, потом провели рейд по дворам и закрепили успех патрулированием плюс действиями хорошо экипированных мобильных команд. С утра к делу подключили и народных дружинников активистов. Ночью толпа снова пробовала ворваться на площадь, но не преуспела, и затем уже не отмечалось крупной активности. За трое суток погибло 2 человека, и хотя националисты называли 3, 6, даже 58 убитых и 168, но доказательств этому привести не смогли. Итоги и оценки Генезис событий не очень ясен, в казахстанской современной историографии предпочитают обозначать события как возмущение против ущемления казахских национальных чувств, тогда как целый ряд авторитетных авторов полагает, что куда большую, чем само ущемление, конечно, имевшее место, роль сыграли пожелания местной партийной элиты, позициям которой угрожало водворение на пост первого секретаря функционера, присланного из Москвы. Партийные функционеры объясняли массовость и активность выступления мощной обработкой, которая велась сторонниками Кунаева в течении двух суток после обнародования по партийным каналам информации о его смещении, причем официально об этом было объявлено только 16 числа поздно вечером и 17 числа рано утром, а к тому времени толпа уже собралась, что указывает на причастность партийных кадров. Кунаев, со своей стороны, также высказывал и мнение, что выступление реально спровоцировал Назарбаев, чтобы добиться своего назначения секретарем. Судя по официальной биографии Нурсултана Назарбаева в ней был уже, хоть и чуть попозже, инцидент похожего рода — когда он велел главе Талдыкурганской области «организовать спонтанный протест» против идеи открыть там ядерный полигон. Ряд организаторов декабрьских событий потом оказался на высоких постах в независимом Казахстане. Так или иначе, вряд ли можно всерьез говорить о событиях в Казахстане как о некоей обкатке технологий для развала СССР или своего рода огненной надписи на стене.

Источник: Волнения в Алма-Ате 1986-го года: «восстание против русских»

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