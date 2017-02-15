Главу поселковой администрации Лукояновского района будут судить за взятки, незаконную рубку леса и хранение боеприпасов
Главу поселковой администрации Лукояновского района будут судить по трем статьям. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По версии следствия, подсудимый получил взятку в размере 1,1 млн рублей прямо на рабочем месте за предоставление без конкурса в аренду земельного участка.
Также он незаконно вырубил деревья, относящиеся к категории защитных лесов, для дальнейшей продажи. Материальный ущерб от его действий составил почти 13,24 млн рублей.
Третье обвинение ему предъявлено за незаконную покупку и хранение военных боеприпасов.
http://www.vremyan.ru/news/glavu_poselkovoj_administracii_lukojanovskogo_rajona_budut_sudit_za_vzjatki_nezakonnuju_rubku_lesa_i_hranenie_boepripasov.html