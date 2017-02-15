Главу поселковой администрации Лукояновского района будут судить по трем статьям. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следствия, подсудимый получил взятку в размере 1,1 млн рублей прямо на рабочем месте за предоставление без конкурса в аренду земельного участка.

Также он незаконно вырубил деревья, относящиеся к категории защитных лесов, для дальнейшей продажи. Материальный ущерб от его действий составил почти 13,24 млн рублей.

Третье обвинение ему предъявлено за незаконную покупку и хранение военных боеприпасов.

http://www.vremyan.ru/news/glavu_poselkovoj_administracii_lukojanovskogo_rajona_budut_sudit_za_vzjatki_nezakonnuju_rubku_lesa_i_hranenie_boepripasov.html

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