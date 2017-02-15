8 февраля в Дивееве пострадала от пожара семья с тремя детьми. Дом сгорел полностью со всеми пожитками. Погорельцев приютили родственники.

Чтобы помочь пострадавшим от пожара, в первую очередь, требуются одежда и обувь для всех членов семьи, канцтовары и школьные принадлежности детям.

Одежда и обувь нужны как для улицы (куртки, пальто, сапоги и ботинки, шапки, варежки), так и домашние. Требуется нижнее белье (принято жертвовать только новое), постельное белье.

Женская одежда размер 52-54, обувь 38-39. Девочки 7 и 11 лет — рост 130 и 152, размеры обуви 35-36 и 39, одежды: 38 и 44-46. Мальчик 12 лет рост 158, обувь 40-41, размер одежды 46.

Для школы нужны портфели, тетради, ручки, краски, кисти, пластилин, папки, пеналы, учебники… – все школьные принадлежности, а также спортивные костюмы и кроссовки для занятий физкультурой.

Просьба приносить вещи в храм Всех Святых с пометкой «погорельцам», тел. для справок 77-0-99.

http://pravsarov.su/content/actions/2017/5773.html

Похожие Записи

Об авторе: alex

« Волнения в Алма-Ате 1986-го года: «восстание против русских» Главу поселковой администрации Лукояновского района будут судить за взятки, незаконную рубку леса и хранение боеприпасов »