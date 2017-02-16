Некоторые сотрудники ГИБДД оказались не в курсе введения электронных полисов ОСАГО и налагают на автовладельцев с распечатанными е-полисами штрафы, рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Руководство МВД дало официальные разъяснения о равном хождении обоих видов полисов, но есть инспекторы, которые (умышленно или неумышленно) не просто не признают скан документом, но и штрафуют водителей за отсутствие полиса, когда он есть, но электронный, рассказывает Юргенс.

«Мы действительно получаем жалобы от граждан, возмущенных тем, что полицейские останавливают их и требуют бланк полиса на бумаге», — подтвердил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. По его словам, единичные жалобы стали поступать еще в 2015 году, когда автовладельцы получили возможность покупать е-ОСАГО. С введением обязательных электронных продаж с 1 января 2017 года доля электронных договоров существенно выросла: за месяц продано 200 тыс. е-полисов, тогда как за весь прошлый год — 330 тыс. Но участились и штрафы за отсутствие полиса при заключенном е-ОСАГО: сейчас их счет по всей России идет на сотни, замечает Ефремов.

В ЦБ подобные жалобы не поступали, утверждает его представитель.

В июле 2015 года МВД сообщало РСА, что сотрудникам ГИБДД предписано проверять электронные полисы ОСАГО при помощи сети ИМТС МВД России или официального сайта РСА. Разъяснения даны, но никто не отменял правил дорожного движения, которым должен руководствоваться инспектор ДПС, говорит Ефремов: водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и страховой полис ОСАГО, а вот какой — бумажный или электронный — не уточняется. Чаще всего проблемы возникают, когда у работника ГИБДД нет смартфона или планшета, который позволил бы ему проверить подлинность полиса в базе РСА.

По словам Ефремова, сейчас союз и ЦБ обратились с запросами в ГИБДД. Возможно, коллизия с е-полисом в итоге будет разрешена.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9539601

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