АНО «Арзамасский центр развития предпринимательства» предоставляет следующие виды услуг:
АНО «Арзамасский центр развития предпринимательства»
Предоставляет следующие виды услуг:
Образовательные:
• Управление персоналом. Кадровое делопроизводство;
• Делопроизводство;
• Пользователь персонального компьютера;
• Бухгалтерский учет;
• Пользователь ПК со знанием программы «1С: Бухгалтерия»;
• Пользователь ПК со знанием программы «1С: Управление торговлей»;
• Основы предпринимательской деятельности;
• Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников организации;
• Менеджер по продажам;
• Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность;
• Оказание первой медицинской помощи на производстве.
Предоставляется возможность пройти обучение, как в очной, так и в дистанционной форме без отрыва от производства.
Так же АНО «АЦРП» оказывает широкий спектр бухгалтерских и юридических услуг:
• Заполнение и отправка налоговых деклараций;
• Расчет, оформление и сдача ежеквартальных отчетов;
• Заполнение деклараций по форме 3-НДФЛ;
• Составление и отправка отчетов в Пенсионный фонд России;
• Расчет, оформление и сдача ежеквартального отчета в ФСС;
• Составление счета, акта, накладной, платежного поручения;
• Составление квитанции;
• Помощь в открытии/закрытии ИП
• Подготовка документов для регистрации, реорганизации, ликвидации юридических лиц;
• Подготовка документов, связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО;
• Составление гражданско-правовых договоров;
• Разработка внутренней кадровой документации, документов по охране труда в организации или ИП;
• Консультации по налоговым, трудовым, административным и т.д. делам;
• Составление бизнес-планов.
607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. Ленина, д.51
Телефон/факс: (83147) 9-13-21, E-mail: acrp@inbox.ru