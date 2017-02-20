АНО «Арзамасский центр развития предпринимательства»

Предоставляет следующие виды услуг:

Образовательные:

• Управление персоналом. Кадровое делопроизводство;

• Делопроизводство;

• Пользователь персонального компьютера;

• Бухгалтерский учет;

• Пользователь ПК со знанием программы «1С: Бухгалтерия»;

• Пользователь ПК со знанием программы «1С: Управление торговлей»;

• Основы предпринимательской деятельности;

• Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников организации;

• Менеджер по продажам;

• Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность;

• Оказание первой медицинской помощи на производстве.

Предоставляется возможность пройти обучение, как в очной, так и в дистанционной форме без отрыва от производства.

Так же АНО «АЦРП» оказывает широкий спектр бухгалтерских и юридических услуг:

• Заполнение и отправка налоговых деклараций;

• Расчет, оформление и сдача ежеквартальных отчетов;

• Заполнение деклараций по форме 3-НДФЛ;

• Составление и отправка отчетов в Пенсионный фонд России;

• Расчет, оформление и сдача ежеквартального отчета в ФСС;

• Составление счета, акта, накладной, платежного поручения;

• Составление квитанции;

• Помощь в открытии/закрытии ИП

• Подготовка документов для регистрации, реорганизации, ликвидации юридических лиц;

• Подготовка документов, связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО;

• Составление гражданско-правовых договоров;

• Разработка внутренней кадровой документации, документов по охране труда в организации или ИП;

• Консультации по налоговым, трудовым, административным и т.д. делам;

• Составление бизнес-планов.

607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. Ленина, д.51

Телефон/факс: (83147) 9-13-21, E-mail: acrp@inbox.ru

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Об авторе: alex

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