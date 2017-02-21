Несмотря на доказанную пользу русской бани это национальное средство поддержания организма в тонусе может быть очень вредным и даже опасным для многих людей. Спектр негативных факторов очень широк: начиная от элементарной антисанитарии и заканчивая слишком агрессивным воздействием высоких температур и влажности на организм больных людей. Осторожно: грибок! Антисанитария стала настоящим бичом многих общественных бань. Условия в помывочных залах и парных настолько благоприятные и шикарные, что колонии болезнетворных грибов и бактерий просто цветут в них пышным цветом. По санитарным нормам полки и тазы в общественных банях обязательно должны обрабатываться антибактериальными средствами, но мало где это действительно делается. В общественной бане легко заразиться грибком ног, кожными и даже венерическими заболеваниями, возбудители которых могут долгое время прожить в микропорах влажной древесины в ожидании нового хозяина. Но даже если вы ходите только в свою собственную баню, обрабатывать все деревянные поверхности обеззараживающими средствами нужно обязательно. Особенно, если баней пользуются не только взрослые, но и дети. Мужчинам не рекомендуется Вторая опасность русской бани касается мужчин, которые мечтают иметь потомство, но испытывают с этим определенные трудности. Мужская репродуктивная система крайне чувствительна к высоким температурам. Если мошонка постоянно находится в слишком жарких условиях, сперматозоиды становятся вялыми и даже погибают. Зачать ребенка с такой нежизнеспособной спермой крайне сложно. Именно по этой причине джентльменам репродуктивного возраста не рекомендуется носить тесные трусы, прижимающие мошонку к паху, а также часто париться в бане или сауне. Оптимальный температурный режим для сперматозоидов — +34/+35.5°C. Парилка вообще воздействует на них как карающая машина смерти. Так что если очень хочется продолжить свой род, лучше увлекаться прохладными обливаниями, чем часовыми бдениями в разгоряченной банной атмосфере. Берегите сердце! Для «сердечников» и гипертоников русская баня вообще категорически противопоказана. Она создает слишком большую нагрузку на сердечную мышцу, расширяя сосуды и вынуждая и без того слабенькое сердце работать в 2-3 раза интенсивнее. В лучшем случае человек с сердечно-сосудистым заболеванием почувствует в бане сильную слабость и нехватку воздуха. В худшем — его увезет «скорая» с инфарктом или инсультом. Русская баня может быть полезна только исключительно здоровым людям с сильным сердцем. Хронические заболевания и опухоли Высокая температура в русской бане и особенно в парной приводит к обострению хронических заболеваний. Напрасно многие считают, что хорошая банька лечит от всех болезней. Это не так. При малокровии, варикозе, склерозе сосудов, эпилепсии, туберкулезе легких, язве желудка, гепатите и любых новообразованиях в организме ходить в баню нельзя категорически. Больной человек может не только подвергнуть опасности окружающих, если болен, например, туберкулезом или гепатитом, но и серьезно ухудшить свое собственное здоровье. Людям со злокачественными новообразованиями вообще следует забыть о бане. Высокая температура и влажный пар может спровоцировать быстрый рост опухоли. Противопоказана русская баня также детям до 12-ти лет и пожилым людям. Для них этот вид водных процедур приносит больше вреда, чем пользы.

Источник: © Русская Семерка russian7.ru

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