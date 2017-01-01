Верховный суд: штраф ГИБДД без ЭЦП силы не имеет Водитель может избежать ответственности, если в ГИБДД неправильно оформили уведомление о нарушении правил дорожного движения, которое...

Американцы никогда не летали на Луну. СССР знал правду, но молчал Вернее, их много, но это – едва ли не главнейшее: почему СССР даже не попытался подвергнуть сомнению достижения американских коллег? В самом...

Владимир Тюрин: «При демократии рабов стало больше» Жуткая штука время, Вроде бы совсем недавно был 2007 год, когда мы опубликовали интервью с Владимиром Ивановичем Тюриным, лауреатом...