Александр Алексеевич Крылов. ОТПЕВАНИЕ В СУББОТУ, 14 января, в 12 00 По профессии учитель русского языка и литературы средней школы. 11 лет преподавал в сельской школе, работал...

Обьявления агентства недвижимости «БЛАГО» Продаю: — Дом с.Красное, 40 кв.метров, газ,вода, надворные постройки,земли 10 соток, подьезд асфальт,Ц.850 тыс.руб. можно под мат/капитал+доплата...

В электронном виде дешевле РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Арзамасу информирует о скидках По решению Правительства Российской федерации, с целью популяризации получения...