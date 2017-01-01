За что так власть ненавидит собственный народ?! 30 декабря, без какого либо предупреждения в Березовке, в микрорайоне Заречный отключили свет. в АДС района( 70001) заявили, что это плановое...

В Совете Федерации предложили сделать платной всю рыбалку Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев предложил ввести...

1 февраля 2017 г. изменяется расписание поезда до Москвы. Наблюдательный участник форума «Колючего Сарова» Е.В.Гений заметил, что с 1 февраля 2017 г. изменяется расписание поезда до Москвы. Сведениями...