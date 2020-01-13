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Янв 13 • 37 Просмотров • Комментариев к записи Александр Алексеевич Крылов. нет
ОТПЕВАНИЕ В СУББОТУ, 14 января, в 12 00 По профессии учитель русского языка и литературы средней школы. 11 лет преподавал в сельской школе, работал...
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Янв 13 • 20 Просмотров • Комментариев к записи Обьявления агентства недвижимости «БЛАГО» нет
Продаю: — Дом с.Красное, 40 кв.метров, газ,вода, надворные постройки,земли 10 соток, подьезд асфальт,Ц.850 тыс.руб. можно под мат/капитал+доплата...
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Янв 13 • 24 Просмотров • Комментариев к записи В электронном виде дешевле нет
РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Арзамасу информирует о скидках По решению Правительства Российской федерации, с целью популяризации получения...
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Янв 10 • 70 Просмотров • Комментариев к записи Любители зимних забав приглашаются на День снега в Саров нет
Традиционный праздник, приуроченный к международному Дню снега, пройдет в Сарове на лыжной базе 15 января. Об этом сообщает пресс-служба...