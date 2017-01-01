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За что так власть ненавидит собственный народ?!
Дек 30 • 33 Просмотров • 30 декабря, без какого либо предупреждения в Березовке, в...
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В Совете Федерации предложили сделать платной всю рыбалку
Зампредседателя комитета Совета Федерации по...
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1 февраля 2017 г. изменяется расписание поезда до Москвы.
Наблюдательный участник форума «Колючего Сарова»...
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Пенсионерка отдала миллион за «чудодейственный» эликсир, который должен был сделать внучку умнее
Пожилая женщина из Москвы перечислила восемь...