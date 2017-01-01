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Верховный суд: штраф ГИБДД без ЭЦП силы не имеет
Фев 5 • 15 Просмотров • Водитель может избежать ответственности, если в ГИБДД неправильно...
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Американцы никогда не летали на Луну. СССР знал правду, но молчал
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Владимир Тюрин: «При демократии рабов стало больше»
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Владимир Путин подписал указ об увольнении главы Приволжского центра МЧС Игоря Паньшина и начальника ГУ...
Президент России Владимир Путин подписал указ об...